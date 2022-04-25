Юные курчатовцы сразились за победу в традиционной легкоатлетической эстафете

В пятницу, 22 апреля, на стадионе имени Елесиной в Челябинске было по-настоящему жарко: здесь проходила традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета Курчатовского района.

Участие в соревнованиях приняли около тысячи человек – за победу боролись школьники (для них это был отборочный этап на городскую эстафету, которая состоится в Челябинске второго мая), юные представители клубов по месту жительства, студенты средних специальных и высших учебных заведений, курсанты военно-воздушной академии имени Жуковского.

Победители получили кубки, медали, сладкие подарки от администрации Курчатовского района. Медали организаторы забегов вручили и призерам – командам, занявшим второе и третье места в своих категориях.

Открыл эстафету первый заместитель главы Курчатовского района Константин Матыгин.

«Дорогие курчатовцы, гости, я очень рад, что все мы здесь собрались в очередной раз, чтобы начался этот замечательный праздник спорта, веселья и постоянного движения вверх. Желаю, чтобы у вас в жизни все было только вверх, чтобы все получалось», - сказал Константин Сергеевич, после приветственной речи которого – для поднятия боевого духа участников – заиграл гимн Российской Федерации.

Главный судья соревнований Марина Петрова также напутствовала юных спортсменов, пожелав каждому из них показать свой максимум.

«Желаю всем вам продемонстрировать то, чему вы учились на тренировках. Независимо от итогов, успех это будет или неудача, желаю вам не останавливаться на достигнутом, идти вперед, не боясь ничего и веря в свои силы», - подчеркнула Марина Владимировна.

Выступили перед участниками легкоатлетической эстафеты и очаровательные воспитанницы школы танцев «Style» с номером «Мы верим твердо в героев спорта».

Кроме того, перед началом забегов организаторы поощрили челябинцев, без которых спортивная жизнь Курчатовского района не представляется возможной. Дипломы «За пропаганду здорового жизни, воспитание подрастающего поколения и активное участие в легкоатлетической эстафете» наставникам ребят вручил Константин Матыгин.

Поделиться

Первыми стартовали воспитанники клубов по месту жительства, за ними – школьники (ученики пятых-седьмых классов), следом в составе сборных школьных команд вышли ученики восьмых-одиннадцатых классов. Затем борьбу за заветный кубок открыли женские команды высших и средних специальных учебных заведений. Завершили эстафету состязания мужских команд вузов и ссузов Курчатовского района.

Поделиться

Вот список победителей и призеров:

1 группа

Ученики 5-7 классов:

1 место – МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»

2 место – МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»

3 место – МБОУ «СОШ № 28 г. Челябинска»

Ученики 8-11 классов:

1 место ¬– МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»

2 место – МАОУ «ОЦ № 5 г. Челябинска»

3 место – МАОУ «Лицей № 95 г. Челябинска» (филиал)

2 группа

Клубы по месту жительства:

1 место – команда «Шагол»

2 место – команда «Юниор»

3 место – команда «Олимп»

3 группа

Студенты, женские команды:

1 место – НОУ СПО «Челябинский юридический колледж»

2 место – ПОУ «Уральский региональный колледж»

4 группа

Студенты, мужские команды:

1 место – филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия»

2 место – НОУ СПО «Челябинский юридический колледж»

3 место – ГБПОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей