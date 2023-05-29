Юные шашисты Челябинска блестяще выступили на первенстве мира в Турции

Воспитанники челябинской спортшколы по адаптивным видам спорта Сергей Сокол и Александр Лушников блестяще выступили на первенстве мира по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которое состоялось в третьей декаде мая в Анталье (Турция).

На турнире спортсменам из Челябинска удалось завоевать весь комплект наград: «золото», «серебро» и «бронзу».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, Сергей Сокол стал чемпионом в классике, а также занял третье место в рапиде (быстрая игра) среди юниоров до 23 лет. В рамках соревнований Сергей выполнил норматив «Мастер спорта России».

Александр Лушников стал вторым в классических шашках среди юниоров до 23 лет.

Оба талантливых шашиста занимаются под руководством тренера Евгения Журавлева.