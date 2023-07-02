Юный челябинский тхэквондист одержал победу в международном турнире в Таиланде

Воспитанник челябинской спортшколы «Корё» Никита Губанов стал победителем шестого международного чемпионата «Герои тхэквондо» в Таиланде.

Ученик Артура Комарова успешно провел два боя в весовой категории «до 65 килограммов» среди спортсменов 12-14 лет, завоевав золотую медаль.

Как отмечают в администрации Челябинска, Никита выступал в составе сборной страны, в которую вошел первым номером после победы на первенстве России среди кадетов.