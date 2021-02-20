Южноуральцы с ограниченными возможностями отличились на чемпионате России по армрестлингу
Южноуральцы завоевали шесть медалей на чемпионате и первенстве России среди спортсменов с ПОДА по армрестлингу.
Соревнования проходили в Орле. Представители Челябинской области взяли шесть медалей и заняли третье общекомандное место. В мероприятии принимали участие около 200 атлетов из 24 регионов страны.
Золотую медаль завоевала Ольга Бунина, серебряную - Дмитрий Хмелевский и Никита Павленков. На третью ступень пьедестала почета поднялись Иван Михайлов, Дмитрий Егоров и Виктор Тагиров.
Участники, занявшие в личном зачете призовые места в каждой весовой категории, были награждены памятными медалями и дипломами министерства спорта Российской Федерации.