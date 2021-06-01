Южноуральские гиревики стали призерами чемпионата и первенства Европы

В Казани завершились чемпионат и первенство Европы по гиревому спорту. В соревнованиях приняли участие более 300 лучших спортсменов из 11 европейских стран. Представители Челябинской области в составе сборной команды России заняли несколько призовых мест в различных весовых категориях.

Среди мужчин третье место в рамках чемпионата континента занял мастер спорта международного класса Вячеслав Плотников. Спортсмен стал бронзовым призером, набрав в «двоеборье» сумму 227,5 очков. Оксана Степанова взяла серебро чемпионата выполнив 188 рывков гири.

Другой представитель Челябинской области – саткинец Антон Матушинский – стал «серебряным» призером чемпионата Европы среди любителей.



Также в составе сборной команды России участвовали ветераны из Челябинской области.

Валентина Алферова завоевала золотую медаль чемпионата, выполнив 221 рывков гири, а Анатолий Казанцев одержал победу в двоеборье.