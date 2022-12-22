Златоустовская «Динамо-Уралочка» победила чемпиона России

В Златоусте (Челябинская область) продолжается первый тур Суперлиги России по водному поло. В самом принципиальном для себя матче с действующим чемпионом России – «Кинефом» из Киришей ватерпольная «Динамо-Уралочка» добилась уверенной победы.

О своем настрое на победу «Уралочка» заявила с самых первых минут, захватив лидерство и уже не отдав его до самой финальной сирены. Разница в два мяча держалась до большого перерыва, а затем златоустовским ватерполисткам удались два результативных рывка. И счет стал 10:5 в пользу «Уралочки» к середине заключительного периода. Спортсменки отлично сыграли именно в командном взаимодействии, надежно отработав в обороне и наказывая соперниц в атаке. Очередной классный матч провела вратарь Евгения Головина.

В концовке тренерский штаб даже позволил себе выпустить молодежь, что на общий итог особо не повлияло. Мощная победа - 11:7.

«Настрой был запредельным. Не зря мы теперь «Рыси» - сыграли максимально агрессивно и мало что позволили сделать соперникам. К этому матчу готовились особенно, много внимания уделили игре в обороне и в позиционном розыгрыше. Все получилось», - сказал директор ВК «Динамо-Уралочка» Святослав Накоряков.

«Перед этим матчем наш капитан Катя Зеленцова хорошенько всех взбодрила в раздевалке. А главный тренер Михаил Николаевич все четко и подробно объяснил по тактике. Разобрали игру «Кинефа», постарались сделать поменьше ошибок – и выиграли у нашего принципиального соперника», - игрок команды «Динамо-Уралочка» Екатерина Голубева.