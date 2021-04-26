Златоустовская «Уралочка» завоевала бронзовые медали чемпионата России

Ватерполистки команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) стали бронзовыми призерами Чемпионата России.

Финальный турнир российского первенства проходил в Киришах. Первым соперником златоустовских спортсменок был московский «СКИФ». Упорный, тяжелый матч, в котором «Уралочка» долгое время вела в счете, но ей не хватило сил на победную концовку. Итог – досаднейшее поражение в один мяч (10:11). По формуле турнира команде из Златоуста предстояла игра за третье место с волгоградским «Спартаком». Свой шанс на медали чемпионата России златоустовские спортсменки не упустили. При полном контроле игры соперницам не было предоставлено ни одного шанса. Уверенная победа - 15:8.

Впереди у команды еще одно ответственное испытание. Уже 30 апреля «Уралочке» предстоит «Финал четырех» Кубка Европейских чемпионов. Он пройдет в Будапеште и сейчас все усилия спортсменок и тренерского штаба направлены на успешное выступление на международной арене.