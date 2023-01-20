Златоустовские ватерполистки победно завершили второй тур Суперлиги

«Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) победно завершила второй тур ватерпольной Суперлиги.

В своем заключительном матче второго тура Суперлиги России златоустовская «Динамо-Уралочка» встречалась с волгоградским «Спартаком». Уже не в первый раз на этом турнире южноуральская команда медленно запрягает, зато потом быстро едет.

Чуть провалившись на старте, ватерполистки «Уралочки» перехватили инициативу, выровняли игру и постепенно создали уже свое преимущество. Они повели в четвертой четверти сначала в один мяч, а в самой концовке еще прибавили. Итоговый результат - 10:8 в пользу «Динамо-Уралочки».

Лучшими в составе «Уралочки» стали Аниса Шарафутдинова и Белла Маркоч, забросившие по три мяча.

«В шестерке команд Суперлиги не осталось слабых соперников по определению. И на нас, как на лидеров, все настраиваются по серьезному. Поэтому проходных матчей у нас не было. Даже в тех, где мы крупно выиграли, была борьба. Команда идет на первом месте. Задача одна – стараться побеждать в каждой игре и идти к главным медалям чемпионата России», - главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

По итогам всего тура «Динамо-Уралочка» выиграла четыре матча из пяти и с 25 очками сохранила единоличное лидерство в турнирной таблице Суперлиги России.