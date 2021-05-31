Златоустовские ватерполистки приняли участие во Всероссийском велопараде

В Миассе (Челябинская область) состоялся большой благотворительный велопробег, организованный в рамках Всероссийской акции «День велопарадов». В нем приняли участие более двух с половиной тысяч человек из разных городов области.

Почетными гостями спортивного праздника стали руководители региона, министерства спорта, а также большая делегация из Златоуста. На «железных конях» проехали ватерполистки «Динамо-Уралочки», главный тренер команды Михаил Накоряков, глава Златоуста Максим Пекарский и ветераны спорта.

«С удовольствием откликнулись на приглашение от наших друзей, организаторов велопарада из Благотворительного Фонда. Нашли время между тренировочными сборами. Приняли участие большим составом. Отличная акция, хорошо сплачивает людей и достигает благих целей. Хотим, чтобы такие мероприятия стали традицией, всегда поддержим», - отметил главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.