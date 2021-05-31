31.05.2021
Дети Челябинска под защитой полицейских
31.05.2021
В челябинском карьере едва не утонула женщина
31.05.2021
Арестован бомж, изнасиловавший 13-летнюю девочку из Сатки
31.05.2021
Кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 142 миллиардов рублей
31.05.2021
В Челябинской области спасатели искали туриста, пока тот отдыхал дома
31.05.2021
Челябэнерго подключили к электросетям радиотелевизионную станцию в Южноуральске
Златоустовские ватерполистки приняли участие во Всероссийском велопараде
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
29.04.2021
Златоустовская «Уралочка» начинает борьбу за главный клубный трофей Европы
26.04.2021
Златоустовская «Уралочка» завоевала бронзовые медали чемпионата России
19.04.2021
Ватерпольная «Уралочка» из Златоуста провела День культуры в Челябинске
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021
Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его
28.05.2021
Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
28.05.2021
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021