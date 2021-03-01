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Златоустовские ватерполистки с победы начали выступление в плей-офф Евролиги

«Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) обыграла «Кинеф» в первом матче плей-офф ватерпольной Евролиги.

В четвертьфинале женской ватерпольной Евролиги златоустовская «Уралочка» смогла победить многократного чемпиона России и обладателя Еврокубков команду «Кинеф». Первый матч златоустовские ватерполистки проводили в Киришах и сумели добиться очень важной победы - 11:8. В этом матче дважды отличились Екатерина Зеленцова, Эльвина Каримова и Анастасия Панфилова. Четыре гола на счету Марии Берсневой.

«Мы сделали только первый шаг. Благодарен девчонкам за самоотдачу и характер. Нам удалось забить свои голы и хорошо сыграть в защите. Но все самое главное впереди. «Кинеф» - очень серьезный соперник, игры с ним – всегда испытание», - сказал главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

Гостевая победа с перевесом в три мяча дает «Уралочке» хорошие шансы на прохождение одной четвертой финала Евролиги по итогам двухматчевого противостояния с «Кинефом». Все решится в ответной игре в Златоусте 13 марта.