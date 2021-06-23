Златоустовские ватерполистки вызваны в сборную России для подготовки к Олимпиаде

Федерация водного поло России составила список ватерполисток, которые примут участие в подготовительных сборах национальной команды к Олимпийским Играм в Токио.

Вызов от Федерации пришел сразу шести игрокам «Динамо-Уралочки» Златоуста. К трем новоиспеченным бронзовым призерам Мировой Лиги Эльвине Каримовой, Марии Берсневой и Евгении Головиной добавились и молодые перспективные ватерполистки Полина Попова, Анастасия Панфилова и Юлия Лаптева.

Уже 25 июня сборная России приступит к тренировочным мероприятиям в Подмосковье, далее команду ждут подготовительные сборы и контрольные матчи в США.