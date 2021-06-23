23.06.2021
В Челябинске создадут образовательный центр для людей, работающих с детьми с ОВЗ
23.06.2021
Златоустовские ватерполистки вызваны в сборную России для подготовки к Олимпиаде
23.06.2021
В Челябинске пройдет форум для профессиональных актёров
23.06.2021
Ковид в Челябинской области наращивает темпы прироста
23.06.2021
В Челябинск снова приедут сильнейшие фигуристы России
23.06.2021
В Озерске недобросовестные поставщики сливочного масла наживались за счет госконтрактов
Златоустовские ватерполистки вызваны в сборную России для подготовки к Олимпиаде
21.06.2021
Три ватерполистки «Уралочки» выиграли бронзу Мировой Лиги
18.06.2021
Сборная России по водному поло вышла в полуфинал Мировой Лиги
31.05.2021
Златоустовские ватерполистки приняли участие во Всероссийском велопараде
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021
В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
21.06.2021
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021