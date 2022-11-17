Алексей Белкин – о предновогодних рейдах лесоохраны Челябинской области

Предновогодние рейды лесоохраны и полиции стартовали в Челябинской области.

«Рейды у нас и не останавливались, но в разные периоды года мы акцентируем внимание на разных задачах, - рассказал начальник Главного управления лесами Алексей Белкин. – С начала осени проверяли места возможной незаконной заготовки дровяной древесины, а в настоящее время контролируем территории молодняка елей и сосен. Упор делаем на рейды в вечернее время и выходные».

По словам Алексея Белкина, случаев массовой незаконной заготовки хвойных не выявлялось достаточно давно, в основном попадаются патрулям граждане, желающие сэкономить деньги и принести сосенку или ель не с рынка, а из ближайшего леса. Выявлять таких будут не только пешие и автомобильные патрули, но и стационарные посты на дорогах.

Число нарушителей с елкой в руках или багажнике в последние годы сократилось в разы. Отчасти сказалось наличие сосняка на бывших сельскохозяйственных угодьях, где вырубке никто не препятствует.

Накануне праздника имеет смысл предупредить детей, что деревья покупают, а не срубают в лесу. Относительно недавно был случай, когда патруль задержал детей восьми и девяти лет, решивших сделать сюрприз родителям. В итоге папе и маме пришлось в виде штрафа и возмещения ущерба заплатить примерно семь с половиной тысяч.