17.11.2022
Представитель ММК презентовал в столице новые виды продукции комбината для автопрома
16.11.2022
В шести городах Челябинской области объявлены НМУ
16.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 ноября (18+)
16.11.2022
«Орлан», курсирующий между Челябинском и Екатеринбургом, временно заменит его предшественник
16.11.2022
Южно-Уральский государственный институт искусств принимает поздравления с 87-летием
16.11.2022
Гостям «Пятерочки» вручат сертификаты за покупки
Алексей Белкин – о предновогодних рейдах лесоохраны Челябинской области
Желание граждан сэкономить на елке, срубив ее в ближайшем лесу, может дорого обойтись
26.05.2022
Главное управление лесами ищет деньги на рекультивацию каслинской свалки
17.05.2022
В Каслях «мусорная реформа» грозит обернуться экологической катастрофой
13.07.2021
В Челябинской области справились с крупными природными пожарами
27.06.2021
В 2021 году в «Саду памяти» Челябинской области высажено 412 тысяч деревьев
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022