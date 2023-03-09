09.03.2023
В Варненском районе вспомнили создателя мокшанского букваря Федора Завалишина
09.03.2023
Амбассадор заповедного дела в восторге от Вечного ветра Дальнего Таганая
09.03.2023
В Челябинске этой ночью пожарные тушили ТРК «Мегаполис»
07.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на восьмое марта
07.03.2023
Челябинский школьник стал победителем Национальной технологической олимпиады
07.03.2023
Покорители вершин соревновались в ГЛЦ «Райдер» за победу в первенстве ГРЦ Макеева
Амбассадор заповедного дела в восторге от Вечного ветра Дальнего Таганая
Гость нацпарка Игорь Шпиленок очарован таганайской метеостанцией
03.03.2023
Амбассадор заповедного дела Игорь Шпиленок снимает красоты Таганая
27.02.2023
«Лыжня за облака»: новые лица, новые победы
26.02.2023
Тропы нацпарка «Таганай» стали доступнее для маломобильных туристов
24.02.2023
Маршруты Таганая станут доступны для маломобильных туристов
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023