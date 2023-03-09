Амбассадор заповедного дела в восторге от Вечного ветра Дальнего Таганая

Амбассадор заповедного дела Игорь Шпиленок, посетивший «Таганай» в ходе экспедиции по России, поделился с жителями Златоуста своими впечатлениями о национальном парке.

Самые невероятные ощущения остались у известного фотографа-натуралиста, автора фотокниг о дикой природе от посещения метеостанции и Вечного ветра Дальнего Таганая. А сотрудники национального парка, отметил гость, являют собой лучший образец корпоративности.

«Заповедная система - это не только редкие растения и животные, но и люди, которые здесь работают, - считает Игорь Шпиленок. - С удовольствием познакомился с Киалимской бабушкой - это отличная идея. В моей коллекции уже есть несколько подобных образов. Возможно, они станут отдельным проектом и книгой».

Как отмечают в пресс-службе нацпарка, Таганай, ставший одним из пунктов в длинном маршруте гостя, на его снимках получился черно-белым, что, по словам автора, только подчеркивает суровость горных ландшафтов.

Следующей точкой притяжения основателя и первого директора заповедника «Брянский лес», отправившегося в долгое путешествие по стране в августе 2022 года, станет национальный парк «Столбы» (Красноярский край). Конечной точкой экспедиции будет Камчатка.