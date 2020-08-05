ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Берега Шершней и Изумрудного карьера в Челябинске очистят от мусора

Среда обитания
Сегодня, 14:34
Размер текста

В Челябинске в предстоящую субботу, восьмого августа, на берегах Шершневского водохранилища и Изумрудного карьера в городском бору состоится масштабный субботник, участие в котором планируют принять около 60-ти человек.

О предстоящем событии агентству «Урал-пресс-информ» рассказал один из его соорганизаторов и будущих участников - представитель ОНФ Андрей Филатов.

По словам общественника, инициаторами экологической акции выступил Исетский имени Ермака Тимофеевича казачий полк Союза казаков-воинов России.

Кроме того, вопросами организации субботника плотно занимаются депутат Центрального района Елена Вахтина и представитель общественного движения «Горожане» Андрей Костенко (напомним, 24-го июня этого года при помощи неравнодушных челябинцев и местных «чистомэнов» «Горожане» навели порядок в городском бору, собрав 25 больших мешков мусора).

Субботник восьмого августа будет проходить с девяти утра до полудня. Организаторы приглашают к участию в благородном деле уборки мусора всех неравнодушных к проблемам окружающей среды жителей южноуральской столицы. После завершения плодотворной работы на благо природы всех участников субботника накормят солдатской гречневой кашей, приготовленной в полевой кухне.

Особенно активных любителей чистоты ждут призы от казаков.

Перчатки и мешки участникам акции предоставят. В настоящее время представительница движения челябинских «чистомэнов» Рита Касимова ведет переговоры с администрацией города по этому вопросу.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Экология
Среда обитания
Сегодня, 14:16
Минэкологии приступило к тайным проверкам крупных промышленных предприятий
Среда обитания
Сегодня, 13:39
По поручению Алексея Текслера на озеро Аракуль выехали минэкологии и минстрой
Среда обитания
Сегодня, 10:06
Виталий Безруков рассказал о работе министерства экологии по сохранению южноуральских водоемов
Среда обитания
Вчера, 15:36
Промышленные предприятия Челябинска накажут за загрязнение воздуха в период НМУ
Вчера, 11:52
Жители Челябинска продолжают жаловаться на вонь, разлитую в воздухе
Вчера, 10:09
В Челябинске выбирают лучшую цветочную клумбу
03.08.20 11:39
Минэкологии Челябинской области: Охота на рысь - за и против
03.08.20 09:49
Карен Даллакян заступился за рысей, отстрел которых разрешили в Челябинской области
03.08.20 09:25
Неравнодушные южноуральцы восстановили приток воды в мелеющий Кисегач
01.08.20 12:10
Лучше сидеть дома: в Челябинской области снова ожидается ураган
30.07.20 16:21
Мнение экологов: Ряска, пугающая челябинцев, полезна для экосистемы Миасса
30.07.20 14:43
Национальный парк «Зигальга» готовит заслоны от лесовозов и «буханок»
30.07.20 13:50
Экоактивисты заявили, что озеро Аракуль гибнет по вине чиновников
29.07.20 17:06
Синоптики обещают южноуральцам сильный ветер и кратковременные дожди
Среда обитания
Сегодня, 13:39
По поручению Алексея Текслера на озеро Аракуль выехали минэкологии и минстрой
Происшествия
Сегодня, 11:40
В Челябинске мужчины под видом благоустройства разбирали брусчатку
Новости
Сегодня, 15:25
Происшествия
В Челябинске вор дорогого электросамоката не смог уехать с места преступления, потому что сел аккумулятор
Сегодня, 15:05
Федерация
В СовФеде призвали проверить причастность российского судна ко взрыву в Бейруте
Сегодня, 14:19
Общество
В Челябинской области сёла оснащаются мобильными концертными площадками
Сегодня, 14:16
Среда обитания
Минэкологии приступило к тайным проверкам крупных промышленных предприятий
Сегодня, 14:08
Федерация
Фонд Олега Митяева отправляет лауреатов детского конкура в «Артек»
Материалы рубрики
Сегодня, 14:16
Среда обитания
Минэкологии приступило к тайным проверкам крупных промышленных предприятий
03.08.20 11:39
Среда обитания
Минэкологии Челябинской области: Охота на рысь - за и против
03.08.20 09:49
Среда обитания
Карен Даллакян заступился за рысей, отстрел которых разрешили в Челябинской области
23.07.20 12:33
Среда обитания
Заповедные территории Южного Урала борются за победу в конкурсе на создание туристических кластеров
23.07.20 10:08
Среда обитания
Александр Егоров: Главы районов Челябинска ведут претензионную работу с подрядчиками по озеленению
Теги
Шершни
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика