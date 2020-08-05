Берега Шершней и Изумрудного карьера в Челябинске очистят от мусора

В Челябинске в предстоящую субботу, восьмого августа, на берегах Шершневского водохранилища и Изумрудного карьера в городском бору состоится масштабный субботник, участие в котором планируют принять около 60-ти человек.

О предстоящем событии агентству «Урал-пресс-информ» рассказал один из его соорганизаторов и будущих участников - представитель ОНФ Андрей Филатов.

По словам общественника, инициаторами экологической акции выступил Исетский имени Ермака Тимофеевича казачий полк Союза казаков-воинов России.

Кроме того, вопросами организации субботника плотно занимаются депутат Центрального района Елена Вахтина и представитель общественного движения «Горожане» Андрей Костенко (напомним, 24-го июня этого года при помощи неравнодушных челябинцев и местных «чистомэнов» «Горожане» навели порядок в городском бору, собрав 25 больших мешков мусора).

Субботник восьмого августа будет проходить с девяти утра до полудня. Организаторы приглашают к участию в благородном деле уборки мусора всех неравнодушных к проблемам окружающей среды жителей южноуральской столицы. После завершения плодотворной работы на благо природы всех участников субботника накормят солдатской гречневой кашей, приготовленной в полевой кухне.

Особенно активных любителей чистоты ждут призы от казаков.

Перчатки и мешки участникам акции предоставят. В настоящее время представительница движения челябинских «чистомэнов» Рита Касимова ведет переговоры с администрацией города по этому вопросу.