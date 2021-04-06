Безруков ответил челябинцам и копейчанам на жалобы о вони

Заместитель министра экологии региона Виталий Безруков ответил на вопросы жителей Челябинска и Копейска, в сообществе «Вредные выбросы» в ВКонтакте пожаловавшихся на вонь предприятий.

Возмущенные действиями «локальных вредителей» граждане через соцсети попросили министерство прокомментировать ситуацию с едким желтым дымом в копейском поселке Железнодорожный (улица Мечникова, 1) и аналогичную – «с дымом желтого оттенка» - в Челябинске, вблизи ТРК «Алмаз».

«Расскажите, какие меры будут приняты для устранения этих очевидных нарушений», - обратились интернет-пользователи к представителям министерства.

«Данное обращение граждан в социальной сети мы видели. В Копейске сотрудники минэкологии вместе с копейской прокуратурой уже побывали на Мечникова, 1. Выявили ряд нарушений на данном предприятии, которое занимается переработкой цветных металлов. Сейчас там утилизируют катализаторы», - рассказал Виталий Безруков, отметив, что по этой организации от населения поступает очень много обращений.

Все материалы по загрязнителю экологии переданы в прокуратуру и Росприроднадзор (это предприятие федерального надзора) для принятия мер.

«Что касается предприятия рядом с «Алмазом», труба которого якобы пахнет пластиком, сейчас выясняем, кто является собственником. И будем также проводить все необходимые проверочные мероприятия», - сообщил Виталий Безруков.

Фото: Сообщество «Вредные выбросы» в ВКонтакте