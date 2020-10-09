Безруков рассказал, почему Миасс стал Желтой рекой
Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков рассказал, почему Миасс стал Желтой рекой.
О том, что в районе села Миасское водоем поменял цвет, замминистра узнал от агентства «Урал-пресс-информ», в распоряжении которого сегодня, девятого октября, попали снимки пожелтевшей реки. На место событий оперативно выехали специалисты министерства, зафиксировавшие загрязнение. Вот что им удалось выяснить.
«Источником загрязнения оказался песчано-глиняный карьер в Сосновском районе. Со склада готовой продукции бежит ручей (вода в нем с примесями глины), который впадает в Миасс. Ручей точно такого же цвета, в какой окрасилась река. Нарушения зафиксированы нашими сотрудниками. Все материалы оформлены и будут переданы в Росприроднадзор для проведения проверки и привлечения нарушителей к ответственности – это сфера их надзора», - озвучил Виталий Безруков результаты проверки.
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