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Благоустройство общественных пространств в Челябинске подрядчики завершат до середины ноября

Фото: 
Челябинская дума
Среда обитания
Сегодня, 18:39
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Автор: 
Евгения Александрова

Благоустройство общественных пространств в Челябинске будет закончено до 15-го ноября. К этому же времени городское управление жилищно-коммунального хозяйства планирует рассчитаться с подрядчиками, работающими на объектах.

Общая готовность парков, скверов и зон отдыха, благоустраиваемых в областном центре по федеральной программе «Формирование современной городской среды», составляет на сегодняшний день чуть более 60-ти процентов. На обустройство общественных территорий в этом году выделили 177,8 миллиона рублей (это федеральный и областной бюджеты).

Что касается дворовых территорий: на сегодняшний день в южноуральской столице полностью завершен ремонт 38-ми дворов из 93-х. Подрядные организации, закончившие объекты, уже получили расчет. Десятки других дворовых территорий будут завершены в скором времени. Общая готовность дворов по Челябинску составляет 83 процента.

Все дворы, попавшие в федеральную программу «Формирование современной городской среды» (на их преображение выделено 256,3 миллиона рублей), планируется сдать в эксплуатацию до первого ноября.

Как сообщает пресс-служба челябинской городской думы, в 2020-м году на реализацию программы ФСГС из федерального и областного бюджетов было направлено в общей сложности 434,1 миллиона рублей.

О ходе благоустройства перед депутатами гордумы сегодня, 22-го сентября, отчитались специалисты управления ЖКХ администрации Челябинска.

В пресс-службе думы подчеркнули, что депутаты активно участвуют в реализации программы «Формирование современной городской среды», в рамках которой вместе с жителями собирают необходимые документы, контролируют создание проекта и принимают выполненные работы.

«Именно депутаты становятся посредниками между жителями дворов и подрядными организациями, производящими ремонт. Адресный перечень и список работ всех дворов и общественных территорий утверждались на общественных комиссиях районов и города, в которые в обязательном порядке входят депутаты», - сообщили в думе Челябинска.

К слову, не все депутаты верят, что подрядчики успеют закончить работы на объектах до указанного срока. Сотрудники управления ЖКХ на это ответили, что в противном случае подрядным организациям грозят штрафные санкции (за нарушение условий заключенных контрактов).

Депутаты подчеркнули, что темпы проводимого благоустройства не должны сказаться на его качестве.

Информация о ходе работ на объектах, появившаяся в сообществе думы Челябинска в ВКонтакте, не оставила равнодушной одну из жительниц Ленинского района города, которая посетовала в комментариях под постом, что двор по улице Харлова (между домами №9 и 11), где она живет, должны были отремонтировать в 2021-м году, но потом ситуация изменилась – не в пользу жильцов.

«Некоторые депутаты почему-то решили, что мы обойдемся и распределили денежки так, как им захотелось. В состав комиссии входили депутаты от какой партии? Я думаю, все догадались. Администрация Ленинского района, это камень в ваш огород. Верните, пожалуйста, двор на Харлова, 9 и Харлова, 9А обратно в программу. Территория у наших двух домов огромная, и кругом одна разруха. Если у нас депутат на округе не из «Единой России», то мы что, не люди, по-вашему?!» - возмутилась челябинка.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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