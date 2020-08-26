Большая Каменная река Таганая обзаведется «спрятанной» точкой обзора

Самая известная достопримечательность национального парка "Таганай" (Челябинская область) - Большая Каменная река - обзаведется смотровой площадкой, эскизы которой уже готовы.

Перед разработчиком объекта поставлена сложная задача: сооружение надо «спрятать» в ландшафт таким образом, чтобы не испортить величественный пейзаж. Благодаря появлению площадки туристы смогут прогуляться по россыпи. Кроме того, на стоянке рядом с достопримечательностью появится туалет.

Как напоминает телеграм-канал "Таганай-ньюс", в этом году к Большой Каменной реке проложат новую тропу протяженностью пять с половиной километров, которая пройдет мимо еще одной обзорной точки - смотровой площадки на Тёщином языке.

На новом маршруте появится и переправа (мост через реку Тесьма строится в настоящее время). На протяжении маршрута установят километровые таблички.

Напомним, в конце июля этого года Челябинская область вошла в число 34-х финалистов всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров на особо охраняемых природных территориях.

Победительницей первого, отборочного, этапа стал проект туркластера "Горный Урал", в который входят нацпарки "Таганай" и "Зюраткуль", Ашинский заказник и река Ай - от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак.

На данной территории планируется сформировать всесезонные многодневные маршруты, которые объединят различные виды туризма.