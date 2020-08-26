ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Эскиз уже готов

Большая Каменная река Таганая обзаведется «спрятанной» точкой обзора

Фото: 
Таганай Ньюс
Среда обитания
Сегодня, 09:43
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Самая известная достопримечательность национального парка "Таганай" (Челябинская область) - Большая Каменная река - обзаведется смотровой площадкой, эскизы которой уже готовы.

Перед разработчиком объекта поставлена сложная задача: сооружение надо «спрятать» в ландшафт таким образом, чтобы не испортить величественный пейзаж. Благодаря появлению площадки туристы смогут прогуляться по россыпи. Кроме того, на стоянке рядом с достопримечательностью появится туалет.

Как напоминает телеграм-канал "Таганай-ньюс", в этом году к Большой Каменной реке проложат новую тропу протяженностью пять с половиной километров, которая пройдет мимо еще одной обзорной точки - смотровой площадки на Тёщином языке.

На новом маршруте появится и переправа (мост через реку Тесьма строится в настоящее время). На протяжении маршрута установят километровые таблички.

Напомним, в конце июля этого года Челябинская область вошла в число 34-х финалистов всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров на особо охраняемых природных территориях.

Победительницей первого, отборочного, этапа стал проект туркластера "Горный Урал", в который входят нацпарки "Таганай" и "Зюраткуль", Ашинский заказник и река Ай - от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак. 

На данной территории планируется сформировать всесезонные многодневные маршруты, которые объединят различные виды туризма.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Среда обитания
20.08.20 10:15
На Таганае полным ходом идет обустройство нового маршрута
Спорт
19.08.20 10:16
В Челябинской области «Забег за облака» на Таганае все-таки состоится
Общество
05.08.20 13:16
Основа для туризма
Пещеры Челябинской области требуют благоустройства
Общество
05.08.20 13:15
В нацпарке «Таганай» строят подъемный трап к вершине Двуглавой сопки
20.08.20 10:15
На Таганае полным ходом идет обустройство нового маршрута
19.08.20 17:19
Из-за вспышки птичьего гриппа у южноуральцев начали забирать домашних птиц
18.08.20 13:11
В Челябинске все закрывали глаза на фекалии в реке Миасс
18.08.20 10:45
Виталий Безруков попросил поддержки экоактивистов в деле о стройке вблизи челябинского бора
18.08.20 10:18
Колорадский жук атаковал картофельные поля в Агаповском районе
17.08.20 13:42
Опыт озеленения разделительной полосы на проспекте Ленина распространят на весь Челябинск
17.08.20 13:12
В Челябинске ежегодный городской конкурс клумб подвел итоги
17.08.20 12:01
Яблоневый сад челябинской «Плодушки» избавляют от поросли и поваленных деревьев
17.08.20 09:58
На озере Еловое участники экологической акции собрали двести мешков мусора
17.08.20 09:29
Экоактивисты будут жаловаться в надзорные органы на ситуацию с полигоном «Южный»
Происшествия
Вчера, 12:55
Сдал всех
Показания экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева стали достоянием общественности
Культура
Сегодня, 09:27
Маэстро Валерий Гергиев и оркестр Мариинки подарили свою музыку южноуральским медикам
Новости
Сегодня, 10:48
Экономика
В Челябинской области выросли доходы населения
Сегодня, 10:46
Общество
«Равис» подарил веселый праздник с подарками будущим первоклассникам
Сегодня, 10:25
Происшествия
В Миассе грузовой поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку
Сегодня, 09:56
Общество
В Челябинске дорожные работы в среду снова помешают движению транспорта
Вчера, 18:09
Общество
Памятник Мусе Джалилю в Челябинске стал муниципальной собственностью
Материалы рубрики
24.08.20 14:48
Среда обитания
Прокуратура встала на защиту озера Аракуль, которое может погибнуть по вине чиновников
20.08.20 15:47
Среда обитания
В воскресенье Большой Кисегач ждет всех желающих освободить его воды и берег от мусора
19.08.20 17:19
Среда обитания
Из-за вспышки птичьего гриппа у южноуральцев начали забирать домашних птиц
18.08.20 10:18
Среда обитания
Колорадский жук атаковал картофельные поля в Агаповском районе
17.08.20 13:12
Среда обитания
В Челябинске ежегодный городской конкурс клумб подвел итоги
Теги
НП Таганай
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика