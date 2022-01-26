Челябинцы сообщают о продолжающемся сливе канализации в Шершни, минэкологии отрицает

Жители Челябинской области сообщают о продолжающемся сливе канализационных вод в единственный источник водоснабжения Челябинска и близлежащих городов – Шершневское водохранилище. Минэкологии заверяет, что проблема решена.

Напомним, в минувшие выходные в Сосновском районе жители обнаружили канализационные стоки, вытекающие из коллектора и попадающие в водоем. Специалисты министерства выехали на место и выяснили, что слив происходил из коллектора, который обслуживает ООО «ЮжУралВодоканал». На насосной станции компании произошла авария, что привело к разливу канализационных вод на поверхность земли и попаданию их в водоем.

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В начале недели ведомство заверило, что проблема решена. Однако, обращения о сливе продолжают поступать.

«Друзья! Нас снова обманули! Самым циничным образом. Это видео сделано сегодня ночью. На том же месте, где произошла авария в выходные. Поворот на Залесье, рядом с поселком Западный-2. Опять бежит бурный фекальный поток из аварийного коллектора», - написала Валентина Волкова в группе «А.Л. Текслер, помоги» ВКонтакте.

По ее словам, жители считают, что слив происходит не из-за аварии, а намеренно.

«Нечистоты, скорее всего, будут бежать всю ночь. И сколько попадет в Шершни, страшно подумать. Не забывайте об этом, когда завариваете себе чаёк или купаете детей. Это экологическая катастрофа», - отмечает жительница.

Сегодня специалисты регионального государственного экологического надзора Министерства экологии Челябинской области выехали на место событий, чтобы проверить поступившую от жителей информацию.

«Факт излива не подтвердился, на данный момент ведутся ремонтные работы», - заверили в ведомстве и представили фотографии в подтверждение своих слов.