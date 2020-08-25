Челябинцы заявляют об ухудшении экологической обстановки в области

Жители Челябинска считают, что в последнее время экологическая обстановка в области ухудшается.

Горожане связывают это с выбросами промышленных предприятий, автомобильными выхлопами и несанкционированными свалками.

Об ухудшении экологии в регионе заявили около 60-ти процентов челябинцев, принявших участие в опросе общественной организации "АнтиСМОГ".

Около 20-ти процентов респондентов уверены, что ситуация не меняется на протяжении нескольких лет.

Еще 20 процентов участников опроса, в котором приняли участие более ста человек, отметили, что экологическая ситуация на Южном Урале улучшилась.

На вопрос, достаточно ли внимания уделяют вопросам экологии в Челябинске чиновники и промышленники, более 80-ти процентов опрошенных ответили отрицательно.

"Более того, люди говорили о том, что зачастую обещания с экранов телевизоров не соответствуют действительности, не выполняются даже обещанные снижения выбросов предприятиями во время действия режима НМУ на 20 процентов", - рассказали в "АнтиСМОГе".

Челябинцы считают, что улучшить экологическую ситуацию в областном центре поможет перенос основных промышленных предприятий за пределы города (так ответили более 30-ти процентов опрошенных), установка новых систем очистных фильтров (25 процентов).

Пятая часть участников опроса заявила о необходимости увеличения числа зеленых насаждений в Челябинске, контроля за несанкционированными свалками и мусором на улицах.

Не оставили общественники без внимания и предстоящие выборы в Законодательное собрание Челябинской области, задав вопрос, какая же политическая партия, по мнению горожан, поможет справиться с экологическими проблемами в городе и области.

Жители Челябинска отметили, что возлагают надежды на новые партии, особенно экологической направленности.