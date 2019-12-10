Челябинцы жалуются на фекальные и химические запахи
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 12:19
Автор: 
Любовь Юрина

Жители Челябинска уже несколько дней задыхаются от удушающих запахов, негативно сказывающих на их самочувствии: Северо-запад – на фекальный запах, Ленинский и Чурилово – на химический.

«Работаю на Чичерина, живу в Парковом. Два дня подряд воняет вечером, простите, говном, дышать нечем. Такая же история была летом», - написала Татьяна Г в группе «Вредные выбросы» в соцсети «ВКонтакте».

 «7 декабря, 8декабря и вчера, 9 декабря, ближе к вечеру на Северке, в районе улиц 250 лет Челябинску и 40 лет Победы была ужасная вонища "блевотиной", на улице невозможно было находиться», - отмечает Кристина С.

«Сегодня утром в воздухе стоял устойчивый тошнотворный запах какой-то химии или газа (Ленинский район, улица Василевского, недалеко от школы 46). Отсутствие ветра усугубляет ситуацию», - рассказывает Ольга З.

«В Чурилово сегодня вонь техническая, горло дерет. Если смотреть на город, то все в плотной дымке», - отмечает Юлия Р. По словам Елены, химический запах достаёт жителей Чурилово уже две недели: «Дома пропахли шторы! Кашель от него и горло дерет».

По данным Челябинского Гидрометцентра, неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, продлятся в Челябинске, а также в Коркино и Карабаше до 19 часов 10 декабря.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела экологического просвещения минэкологии области Виталий Безруков, к нам за воскресенье и понедельник поступило порядка 5-7 обращений от жителей Северо-запада Челябинска. «Жители жаловались на фекальный, органический запах и запах помета. Наши специалисты сегодня выехали за город с целью выявления возможных источников запаха», - пояснил Безруков.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Экология
Среда обитания
05.12.19 16:50
В Челябинской области высадили более 16 миллионов молодых хвойных деревьев
Среда обитания
03.12.19 10:01
Заповедные места
В Челябинской области создадут два новых природных парка – Тургояк и Кисегач
Среда обитания
27.11.19 12:17
Челябинским предприятиям предложили скинуться на чистый воздух
Происшествия
25.11.19 11:35
"АнтиСМОГ" о полигоне ТБО в Полетаево
06.12.19 11:07
Выходные в Челябинской области будут теплыми и снежными
06.12.19 10:53
На дороги Челябинской области выведено больше снегоуборочной техники, чем вчера
05.12.19 17:54
Циклон принесет в Челябинскую область снегопады и усиление ветра
05.12.19 16:50
В Челябинской области высадили более 16 миллионов молодых хвойных деревьев
05.12.19 10:34
В пятницу в Челябинской области будет тепло, снежно и ветрено
05.12.19 09:49
Снегопад добавил немного работы дорожникам Челябинской области
04.12.19 11:15
В четверг в Челябинской области небольшой снег
03.12.19 11:27
В среду в Челябинской области немного похолодает
03.12.19 10:01
В Челябинской области создадут два новых природных парка – Тургояк и Кисегач
02.12.19 11:00
Во вторник в Челябинской области немного похолодает
Общество
Сегодня, 09:50
Исполнить «мечты невидимых стариков»
Общество
Вчера, 17:53
Власти Челябинской области высказали свое мнение по графику работы 31 декабря
Новости
Сегодня, 11:37
Федерация
QR не тот. Россияне не пользуются модным сервисом оплаты
Сегодня, 11:29
Происшествия
Почти 2,5 тысячи незаконно распространяемых SIM-карт изъято в УрФО с начала года
Сегодня, 11:04
Федерация
В России предупредили о росте ценника на авиаперелеты
Сегодня, 09:54
Происшествия
За сутки в ДТП в Челябинске пострадали 4 детей
Вчера, 18:06
Политика
Марина Поддубная сменила Горнова, отправившегося в кругосветку
Материалы рубрики
28.11.19 21:52
Среда обитания
В пяти городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»
21.11.19 09:36
Среда обитания
Южноуральцев ожидают геомагнитные бури и высокое давление
20.11.19 23:43
Среда обитания
Качество воздуха в Челябинске и Магнитогорске будут контролировать на 27 постах
18.11.19 16:48
Среда обитания
Антициклон принесет в Челябинскую область резкое похолодание и повышение давления
15.11.19 09:17
Среда обитания
Минувшей ночью областные дороги очищали 194 агрегата
Теги
неприятный запах
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика