Челябинцы жалуются на фекальные и химические запахи

Жители Челябинска уже несколько дней задыхаются от удушающих запахов, негативно сказывающих на их самочувствии: Северо-запад – на фекальный запах, Ленинский и Чурилово – на химический.

«Работаю на Чичерина, живу в Парковом. Два дня подряд воняет вечером, простите, говном, дышать нечем. Такая же история была летом», - написала Татьяна Г в группе «Вредные выбросы» в соцсети «ВКонтакте».

«7 декабря, 8декабря и вчера, 9 декабря, ближе к вечеру на Северке, в районе улиц 250 лет Челябинску и 40 лет Победы была ужасная вонища "блевотиной", на улице невозможно было находиться», - отмечает Кристина С.

«Сегодня утром в воздухе стоял устойчивый тошнотворный запах какой-то химии или газа (Ленинский район, улица Василевского, недалеко от школы 46). Отсутствие ветра усугубляет ситуацию», - рассказывает Ольга З.

«В Чурилово сегодня вонь техническая, горло дерет. Если смотреть на город, то все в плотной дымке», - отмечает Юлия Р. По словам Елены, химический запах достаёт жителей Чурилово уже две недели: «Дома пропахли шторы! Кашель от него и горло дерет».

По данным Челябинского Гидрометцентра, неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, продлятся в Челябинске, а также в Коркино и Карабаше до 19 часов 10 декабря.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела экологического просвещения минэкологии области Виталий Безруков, к нам за воскресенье и понедельник поступило порядка 5-7 обращений от жителей Северо-запада Челябинска. «Жители жаловались на фекальный, органический запах и запах помета. Наши специалисты сегодня выехали за город с целью выявления возможных источников запаха», - пояснил Безруков.