Челябинск получил в подарок новые деревья

Сегодня, 5 октября, благотворитель из Чувашии Юрий Соколов подарил городу Челябинску 75 тысяч саженцев.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по всей России проходят акции по высадке деревьев. Благотворитель из Чувашии, председатель Чувашского регионального отделения Союза садоводов России, советник директора ФГБУН «Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина» РАНП Юрий Соколов принял решение подарить Челябинской области 75 тысяч саженцев деревьев для высадки на территории области.

«Этой акцией под названием «Не только танки бывают зелеными» мы хотели показать преемственность наших поколений, также как герои уральского добровольческого танкового корпуса, которые с победой вернулись домой, благоустроили родной Челябинск и Южный Урал, так и сегодня потомки легендарных танкистов делают все возможное чтобы украсить родной край», - рассказал собравшимся на площади Революции возле Молодежного театра, журналистам председатель попечительского совета Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности Игорь Михайлов.

Организаторами акции стало региональное министерство экологии, администрация города Челябинска и член правления Союза женщин Челябинской области Юлия Капкова.

Акция по высадке деревьев стартовала в Челябинске, Южноуральске, Миассе, Златоусте, Еманжелинском, Чебаркульском, Уйском районах, селе Еманжелинка. Городу Челябинску было передано 35 тысяч саженцев, которые были распределены по семи районам. Все они будут высажены в течение двух недель, муниципальные образования организуют на своих территориях высадку зеленых насаждений совместно с жителями во дворах, скверах и общественных местах. После чего администрации муниципальных образований и управляющие компании должны будут обеспечить надлежащий уход за деревьями.

По словам благотворителя Юрия Соколова он не в первый раз дарит деревья Челябинской области и также любит дарить такие подарки по всей России.

«Я и раньше дарил Челябинской области саженцы. В прошлом году мы по просьбе жителей поставляли деревья в Еткульский район и село Еманжелинка, где дети и граждане озеленяли и благоустраивали территории. Сейчас я хочу сделать подарок региону в честь 75-летия Победы, славному городу трудовой доблести «Танкограду». Такие подарки мы делаем и в

других регионах», - прокомментировал Юрий Соколов.

Он также рассказал, что у него свой сад, в котором он выращивает саженцы именно с целью дарения. «В Подмосковье у меня 4 гектара, в Чувашской республике 2 гектара. Выращиваю все сам вместе со своей командой и все раздаю по всей России», сообщил Юрий Соколов.

Руководство города Челябинска также объявило о запуске следующей акции, в рамках которой планируется разбивка аллеи Героев космонавтов и летчиков на базе ЧВВАКУШа, единственного в России авиационного института, который готовит штурманов для отечественной авиации. Весной также Юрий Соколов планирует передать саженцы, высадить там аллеи и заложить аллею имени Юрия Гагарина.

Кроме того, благотворитель приготовил 20 сибирских кедров и 50 дубов для губернатора Челябинской области Алексея Текслера, отметив масштабную работу главы региона в рамках реализации Национального проекта «Экология». В дальнейшем будет запланирована губернаторская аллея, в которой будут высажены эти саженцы.

В городе Челябинске планируется высадка саженцев дубов и елей в количестве 2000 штук, будут высажено около 200 дубов высотой два метра, также в районах будут высажены 800 лип и 35 тысяч сосен.

По словам заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, высадки планируются на территории социальных учреждений, а также в городском бору.

«Ежегодно в Челябинской области силами муниципалитетов, волонтеров, главного управлением лесами региона проводятся масштабные высадки зеленых насаждений. Данная акция будет продолжена и в следующем году. Планируем организовать массовые высадки на территории муниципалитетов и совместно с волонтерами и жителями выходить на придомовые территории, а также будем приглашать на высадки зеленых насаждений на особо охраняемых природных территориях».