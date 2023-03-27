Челябинск расцветет и зацветет к первому июня

Все клумбы и цветники Челябинска обязательно будут оформлены к первому июня, как и хотела мэр Наталья Котова (напомним, поручение полностью завершать цветочное оформление областного центра к началу лета глава города дает с прошлого года).

На аппаратном совещании в администрации в понедельник, 27 марта, глава Челябинска поинтересовалась у своего заместителя по городскому хозяйству Александра Астахова, как обстоят дела с заключением муниципальных контрактов по озеленению и содержанию клумб, и напомнила, что контрактами обязательно должно быть предусмотрено наличие укрывного материала, полив зеленых насаждений и стопроцентная высадка цветов до первого июня.

«По вашему поручению эту работу провели. До первого июня растения на всех клумбах и цветниках должны быть высажены», - заверил мэра Александр Астахов.