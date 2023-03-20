Челябинская область делится икрой муксуна и пеляди с другими регионами

В инкубационном цехе Чебаркульского рыбозавода (Челябинская область) государственная комиссия подсчитала количество икринок, из которых в дальнейшем вырастят молодь рыбы для компенсационного зарыбления водоемов Урала и Сибири.

Как пояснил начальник отдела рыбоводства и рыболовства министерства сельского хозяйства Челябинской области Алексей Екимов, мощность цехов в регионе позволяет ежегодно инкубировать до миллиарда икринок в год, а в водоёмы выпускается 150 – 200 миллионов штук. Профицит икры реализуется в другие регионы, в основном, Уральского федерального округа.

Рыбоводы чебаркульского цеха в процессе инвентаризации икры насчитали 42 миллиона икринок пеляди и 13,5 миллиона икры муксуна. Из них вырастят рыбную молодь, которая затем отправится прямиком в устье реки Обь, в Обскую губу, где ее выпустят в воду – в ходе компенсационного зарыбления водоёмов, на запасы водных биологических ресурсов которых оказывает негативное влияние деятельность промышленных предприятий. К слову сказать, восстановление рыбных запасов сибирской реки делается в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина, которое он дал правительству по итогам декабрьского совещания с молодыми учёными.

ак сообщил старший госинспектор рыбоохраны Андрей Фролов, инвентаризация икры на рыбозаводе проводится каждый год.

«Сиговые виды рыб мечут икру в ноябре, инкубационный период происходит в мае. Сейчас икра практически созрела, мы делаем подсчёт, составляем акт о том, сколько у производителя икры, – пояснил Андрей Фролов. – Это нужно для того, чтобы знать, какой объём личинки сиговых будет выпущен в реки Сибири в целях компенсации ущерба водным биологическим ресурсам. Эта рыба в Челябинской области не останется, потому что необходимо восстанавливать популяцию муксуна в северных реках и озёрах, в естественных местах ее нереста. На сегодняшний день она находится на грани исчезновения, и такие предприятия как Чебаркульский рыбозавод, имеющие свое маточное стадо, помогают восстанавливать данную популяцию».

Водные объекты региона, куда выпускают рыбу, – так называемые приёмные ёмкости для компенсационного зарыбления, – это Магнитогорское, Шершневское, Троицкое водохранилища; в 2023 году к ним добавится озеро Смолино, в 2024 году – озера Второе (Красноармейский район), Синара (Снежинский ГО), Аткуль (Еткульский район), Аргаяш (Аргаяшский район), Большой Кременкуль (Сосновский район). Перечень этих водоёмов утвердил Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

В 2023 году планируется выпустить 150 миллионов молодых рыб. Это чуть меньше, чем в прошлом году, – из-за снижения уровня воды на водных объектах области. В южноуральские водоемы выпускают так называемых тепловодных рыб: при компенсационном зарыблении – сазана, толстолобика, белого амура, судака, щуку, а при товарном зарыблении – и другие виды.

Например, чебаркульские рыбоводы в текущем году планируют зарыбить восемь озер, на которых у рыбозавода есть рыбоводные участки. В водоёмы будет выпущено 26 миллионов личинок сиговых пород рыб, 200 тысяч подрощенной молоди сиговых, три миллиона личинок карповых, 10 миллионов личинок сазана и 200 тысяч штук других разновидностей рыбы.