Челябинские экоактивисты сообщили о гибели сосен на Новоградском тракте, но их уже заменили

Не все деревья, высаженные в Челябинске на Новоградском городском тракте в рамках благоустройства, прижились. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель общественного движения «Эко Standart» Сергей Ефимов. Экоактивисты призвали мэрию заменить погибшие сосны, а чиновников, принявших работы, привлечь к ответственности. Однако в администрации города подобных требований не получали, а засохшие деревья, как оказалось, уже заменили.

«Работы по озеленению тротуарной части и разделительной полосы проводили подрядчики управления дорожного хозяйства Администрации города Челябинска. В результате их деятельности была проведена некачественная работа по компенсационной посадке сосен и других деревьев. При этом данные деревья не соответствуют ГОСТу, а сосны, похоже, были приобретены и выращены не в специализированном питомнике, а выкопаны с полей или леса», - говорится в письме от «Эко Standart».

В организации также задались вопросом, почему «городское управление дорожного хозяйства» не опубликовало данные о подрядчике, который проводил данные работы, а также затраченную на озеленение сумму.

В мэрии считают, что претензии не имеют под собой оснований: работы проводились по договору субподряда (договор заключался с городом не напрямую), поэтому данные о них не публикуются; процент не прижившихся деревьев является допустимым; все увядшие деревья уже заменили.

«На этом участке у нас работал очень хороший подрядчик «Газоны Урала». Это предприятие, которое профессионально и с душой подходит к работе. На развязке на Новоградском тракте было высажено порядка 650 деревьев хвойных пород, все они соответствуют правилам благоустройства и находятся на гарантии. По итогам года выпад составил 37 деревьев, которые уже заменены подрядчиком в рамках своих обязательств», - рассказали в пресс-службе мэрии.

По словам пресс-секретаря Ксении Дурмановой, представители подрядчика готовы выехать на место, показать на саженцах почки, что является свидетельством того, что деревья пошли в рост, а также рассказать о тех требованиях, которые предъявляются к работам действующим ГОСТом и правилами благоустройства.

Обращений от «Эко Standart» в мэрию не поступало. А вот «управления дорожного хозяйства», сотрудников которых обвинили в халатности, уже три года как не существует, отметили в администрации Челябинска