Челябинские экоактивисты сообщили о гибели сосен на Новоградском тракте, но их уже заменили

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.04.2022

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Не все деревья, высаженные в Челябинске на Новоградском городском тракте в рамках благоустройства, прижились. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель общественного движения «Эко Standart» Сергей Ефимов. Экоактивисты призвали мэрию заменить погибшие сосны, а чиновников, принявших работы, привлечь к ответственности. Однако в администрации города подобных требований не получали, а засохшие деревья, как оказалось, уже заменили.

         «Работы по озеленению тротуарной части и разделительной полосы проводили подрядчики управления дорожного хозяйства Администрации города Челябинска. В результате их деятельности была проведена некачественная работа по компенсационной посадке сосен и других деревьев. При этом данные деревья не соответствуют ГОСТу, а сосны, похоже, были приобретены и выращены не в специализированном питомнике, а выкопаны с полей или леса», - говорится в письме от «Эко Standart».

         В организации также задались вопросом, почему «городское управление дорожного хозяйства» не опубликовало данные о подрядчике, который проводил данные работы, а также затраченную на озеленение сумму.  

В мэрии считают, что претензии не имеют под собой оснований: работы проводились по договору субподряда (договор заключался с городом не напрямую), поэтому данные о них не публикуются; процент не прижившихся деревьев является допустимым; все увядшие деревья уже заменили.

«На этом участке у нас работал очень хороший подрядчик «Газоны Урала». Это предприятие, которое профессионально и с душой подходит к работе. На развязке на Новоградском тракте было высажено порядка 650 деревьев хвойных пород, все они соответствуют правилам благоустройства и находятся на гарантии. По итогам года выпад составил 37 деревьев, которые уже заменены подрядчиком в рамках своих обязательств», - рассказали в пресс-службе мэрии.

По словам пресс-секретаря Ксении Дурмановой, представители подрядчика готовы выехать на место, показать на саженцах почки, что является свидетельством того, что деревья пошли в рост, а также рассказать о тех требованиях, которые предъявляются к работам действующим ГОСТом и правилами благоустройства.

Обращений от «Эко Standart» в мэрию не поступало. А вот «управления дорожного хозяйства», сотрудников которых обвинили в халатности, уже три года как не существует, отметили в администрации Челябинска

Автор: Татьяна Правдина
Новости сюжета: Экология
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинске построят новый спортивный комплекс - «Академию футбола»

22.04.2022 00:32

У православных 22 апреля - Страстная пятница

21.04.2022 23:34

В Челябинске отключат светофоры на перекрестках

21.04.2022 23:25

В Челябинске с первого мая запускают 12 садовых маршрутов

21.04.2022 21:00

В 2022 году дети Челябинской области смогут отдохнуть в 788 оздоровительных лагерях

21.04.2022 20:09

Анонсы событий и мероприятий на 22 апреля

21.04.2022 19:05

билайн предложил челябинцам протестировать качество связи и сэкономить семейный бюджет

21.04.2022 19:03

Где недорого купить пластиковые окна от производителя в Зеленограде?

21.04.2022 18:03

Внук вице-спикера ЗСО арестован

21.04.2022 17:49

Лучшие молодёжные группы Южного Урала выступят на фестивале «Music Band»

21.04.2022 17:15

В ночь на пятницу в Челябинской области местами подморозит до минус 10 градусов

21.04.2022 17:07

В ночь с 21 на 22 апреля ожидается пик активности звездопада Лириды

21.04.2022 17:04

В Челябинске первого мая открывается музей на крыше

21.04.2022 16:53

В Челябинской области откорректируют основной закон

21.04.2022 16:50

Опасно для здоровья: Наталье Котовой показали «чудо»-площадку для детей

21.04.2022 16:42

Установят дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий депутата ЗСО

21.04.2022 16:40

В Челябинске водитель большегруза оборвал провода, которые потом травмировали пешехода

21.04.2022 16:28

В Челябинске впервые пройдёт фестиваль «ЭтНОчь»

21.04.2022 16:27

Южноуральские Росгвардейцы и воспитанники ВПК «Высота» провели субботник в доме престарелых

21.04.2022 16:20

«Дети пишут Богу»: челябинская филармония представит на Пасху премьеру

21.04.2022 16:16

Будут ли забирать мобильные телефоны у школьников Челябинской области перед уроками?

21.04.2022 15:02

Челябинский фотограф Александр Кондратюк: людей надо любить

21.04.2022 14:37

Путин отменил штурм «Азовстали»

21.04.2022 14:11

Челябинцев приглашают принять участие в конкурсе ко Дню России