Челябинские власти посоветовали инвалидам пользоваться ступенькоходами на площади Революции

Челябинские власти посоветовали инвалидам пользоваться ступенькоходами в подземных переходах на площади Революции, где не работают подъемные платформы для маломобильных категорий граждан.

«Информация для вызова сотрудника, который поможет в перемещении, имеется на каждом спуске в подземный переход», - отмечают в мэрии.

Также в администрации Челябинска сообщили, что в рамках содержания подъемных платформ для инвалидов, находящихся в подземных переходах площади Революции, между МБУ «ЭВИС» и ООО «Союзлифтмонтаж» заключен контракт на комплексное техническое обслуживание для подержания платформ в работоспособном состоянии.

«На сегодняшний день подъемные платформы находятся в нерабочем состоянии, ведется поиск контрактных (не оригинальных) комплектующих для их восстановления», - пояснили в мэрии.

Тему неработающих платформ в администрации подняли после жалобы местной жительницы, дочка которой имеет инвалидность. Мама Василисы в знак протеста повезла инвалидную коляску с дочкой прямо по проезжей части, лавируя среди движущихся машин. Видео с места событий взбудоражил общественность. Тема бурно обсуждалась и в группе «Пусть Котова знает!», и в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте, вызвав у жителей сильное негодование. Нашлись и те, кто осудил челябинку, рискнувшую вывезти дочку в инвалидной коляске на проспект Ленина во время движения транспорта (таких были единицы).

Отметим, 26 сентября Виктория Кубышкина написала, что в воскресный день ее семью пригласили на съемки сюжета о доступной среде в Челябинске.

«Мы встретились у театра драмы и пошли гулять, общаться, снимать сюжет. У нас было прекрасное настроение, мы были на позитиве. После локации «Площадь Революции» по плану мы должны были пройти на главную улицу города - Кировку - через подземный переход. Я знала, что у входа в подземку установили подъемник для людей на колясках. Мне хотелось попробовать спустить Василису (моя дочка передвигается на коляске) на нем, показать, как это работает, в конце концов порадоваться за то, что инклюзивная жизнь в городе налаживается. Мы подошли со съемочной группой к переходу и… на подъемнике табличка - НЕ работает. Приносим извинения. Табличка была потрепана, думаю НЕ работает подъемник уже не месяц и не два», - вот такой невеселый рассказ был опубликован в сообществах жалоб мэру Челябинска и губернатору.

Одна из участниц обсуждения в комментариях к посту 27 сентября рассказала свою историю на эту тему: «Мы с мужем месяц назад решили вывезти свекровь на Кировку - показать ей вечерний Челябинск и вынуждены были пройти по переходу, и в итоге муж поскользнулся и пролетел до низу с коляской, ладно там внизу какой-то парень подхватил коляску и не дал ей перевернуться. Я думаю, свекровь бы не выжила, выпади она из коляски. Муж, конечно, весь в синяках, грязный и ободранный, вечер был испорчен, вывод: сидите дома и не высовывайтесь, здоровым не понять, что инвалид - тоже человек».

Напомним, челябинский урбанист Михаил Попов предлагает обустроить на площади Революции еще два наземных перехода.