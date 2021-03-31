Челябинский Моисей мечтает попасть в сборную по страусиному футболу

Страус из Челябинска по имени Моисей, обитающий в муниципальном зоопарке, мечтает попасть в сборную по страусиному футболу.

Как рассказала культорганизатор муниципального учреждения Любовь Кадомцева, Моисей часто тренируется в своем просторном вольере, гоняя мяч. С тренировками ему помогают верные подруги – самки Аллочка и Галина Николаевна.

«У Моисея есть все данные, чтобы стать профессиональным футболистом: очень сильные, длинные, мускулистые ноги, благодаря чему страус развивает скорость до 80-ти километров в час; особое строение ступней, которое позволяет хорошо держать равновесие во время такого спринтерского забега», - сотрудники зоопарка явно гордятся своим подопечным.

Моисей адаптирован к суровому уральскому климату, поэтому, несмотря на погодные условия, круглый год упорно развивает свои футбольные навыки.

«Наш страус не обделен харизмой и уже имеет в зоопарке своих фанаток – группу чикен-лидерш, которые уже приготовили яркие костюмы, чтобы поддержать своего кумира во время отборочного тура», - отмечают в зоопарке.

К слову, для оценки спортивных способностей Моисея сотрудники муниципального зверинцы пригласили руководителя центра футбола. Он даст экспертное заключение, и, если челябинский страус выдержит испытание, то дорога в футбольную сборную ему обеспечена.

Любовь Кадомцева отметила, что ежегодно первого апреля отмечается международный День птиц - интернациональный экологический праздник. Традиционно в этот день проводятся мероприятия, рассказывающие об особенностях пернатых представителей планеты.

В челябинском зоопарке - большая коллекция хищных, экзотических и домашних птиц. Любимцами посетителей являются страусы.