Челябинскую область накроет непогода

Сегодня вечером в Челябинской области резко испортится погода. По данным челябинского гидрометцентра, в большинстве районов ожидается мокрый снег, местами сильный, порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. Непогода сохранится и 17 марта.

В связи с сильным ветром возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. В такой ситуации жителям стоит ограничить выход из зданий, не оставлять без присмотра детей. Если сильный ветер застал на улице. необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться возле остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В пресс-службе регионального МЧС рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим. Телефон круглосуточной диспетчерской 8(351)237-88-92