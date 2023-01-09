Два миллиона заплатят челябинские дорожники за плохую уборку снега

Власти Челябинска выставили дорожным подрядчикам штрафы на сумму в два миллиона рублей за плохую уборку снега на улицах областного центра.

Об этом сегодня, девятого января, сообщил на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«За прошлый месяц было выдано 159 предписаний, перед праздниками 46. Половина из них все еще находится в работе. Выписано штрафов на два миллиона рублей», - сказал Ксензов.

Он также отметил, что за новогодние праздники на снегосвалку вывезено более 131 тысячи кубометров снега. Сейчас из-за морозов его вывоз отменен.

«Будем давать рекомендации подрядчикам по вывозу снега либо на конкретных участках, либо по сокращению нахождения техники и людей на улице», - сказала глава города Наталья Котова.

Добавим, что сегодня на улицах города Челябинска работает 290 единиц техники. В уборке задействовано 536 дорожных рабочих. Производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега и наледи, также выполняются работы по вывозу снега.