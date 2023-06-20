Экспертный совет по заповедному делу пытается сохранить в Челябинской области краснокнижную савку

Экспертный совет по заповедному делу обратился к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с предложениями о неотложных мерах по сохранению савки, занесенной в Красную книгу России: птицы отряда гусеобразных находятся под критической угрозой исчезновения.

Как отмечают специалисты-орнитологи, савка обитает в двадцати регионах страны, включая Южный Урал. Численность мировой популяции вида составляет 8-13 тысяч особей, гнездовая численность в России – лишь 350-500 пар. Эти птицы в опасности как вид – причин тому достаточно. В числе целого ряда антропогенных угроз - уничтожение и деградация гнездовых местообитаний савки из-за осушения, загрязнения, гидрологических работ, выжигания тростника.

В гнездовой период савка крайне чувствительна ко всему происходящему вокруг, очень беспокойна: потревоженные птицы могут долго не возвращаться в гнездо, что приводит к гибели кладок.

Среди других серьезных угроз - сетевой лов рыбы, в том числе засорение водоемов брошенными сетями и охота, в первую очередь, осенняя.

В Челябинской области савка обитает на нескольких водоемах Варненского района, включая озера Тулак, Чекатай и Большой Каратай. Здесь гнездуются около двух десятков птичьих пар, что составляет около пяти процентов от российской популяции савки.

По оценке Экспертного совета по заповедному делу, только полный запрет любительской и спортивной охоты на этих водоемах и комплекс специальных мер по сохранению местообитаний савки позволит обеспечить эффективную охрану этого вида в Челябинской области.

«Данные водно-болотные угодьях в целом весьма важны для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Кроме того, здесь отмечены такие редкие виды, занесенные в Красную книгу России, как могильник, стрепет, большой кроншнеп, красношейная поганка, степная тиркушка, краснозобая казарка (на пролете), а также ряд видов, охраняемых на региональном уровне и занесенных в Красную книгу Челябинской области: лебедь-шипун, лебедь-кликун и другие. Также данные водно-болотные угодья имеют особую ценность как эталонный и малонарушенный комплекс степных озер», - подчеркивают специалисты-орнитологи.

В заключении Экспертного совета, направленном в адрес губернатора Челябинской области, предлагается в соответствии с требованиями законодательства по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира:

- придать водно-болотным угодьям Варненского района (включая озера Тулак, Чекатай и Большой Каратай) статус государственного природного заказника областного значения;

- включить (в виде отдельных кластеров) в состав данного заказника болота Большая Кисена и Малая Кисена;

- при определении режима особой охраны заказника предусмотреть, в частности, запрет любительской и спортивной охоты и существенные ограничения использования территории в рекреационных целях;

- обеспечить действенный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования данной особо охраняемой природной территории.

Среди подписавших заключение - академик РАН В.В. Рожнов, члены-корреспонденты РАН В.И. Данилов-Данильян, А.А. Тишков, Н.С. Чернецов, профессора С.А. Бузмаков, И.А. Жигарев, А.Н. Кудактин, А.А. Романов, Л.В. Маловичко, А.Д. Нумеров, заслуженные экологи Российской Федерации В.Б. Степаницкий, Е.А. Шварц, известные орнитологи М.Н. Калякин, В.Ю. Ильяшенко, В.А. Зубакин, С.Б. Розенфельд, президент Союза охраны птиц России В.Н. Мельников, президент Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира А.С. Мищенко, директор Эколого-просветительского центра «Заповедники» Н.Р. Данилина, председатель правления Ассоциации директоров заповедников и национальных парков Р.Т. Бакирова.

СПРАВКА

Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» учреждена в январе 2023 года с целью консолидации усилий независимого профессионального экспертного сообщества в области территориальной охраны природы.

Совет объединяет известных, высококвалифицированных специалистов в сфере территориальной охраны природы в России.

В состав Экспертного совета входят 105 человек, в числе которых один академик и семь членов-корреспондентов РАН, 19 профессоров, 26 докторов наук, 45 кандидатов наук, 14 заслуженных экологов РФ, два заслуженных деятеля науки РФ, восемь лауреатов престижных российских и международных премий и наград в области охраны окружающей среды.