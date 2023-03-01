ГИБДД просит водителей воздержаться от дальних поездок по трассе М-5

Госавтоинспекция Челябинской области сегодня утром, первого марта, опубликовало срочную информацию для водителей: трасса М-5 «Урал» Москва-Челябинск на территории Ашинского района во власти снегопада.

ГИБДД просит водителей по возможности отказаться от дальних поездок, особенно в данном направлении.

Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и готовы прийти на помощь в любую минуту.

Экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения, подчеркнули в региональном управлении ГИБДД.

Напомним, ситуация на трассе М-5 в Ашинском районе была неблагоприятной и накануне, 28 февраля. Виной тому – снежный заряд.