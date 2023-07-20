20.07.2023
Глава Каслей оштрафована за заваленные мусором контейнерные площадки
20.07.2023
ММК стал лауреатом национальной премии в области экологии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР»
20.07.2023
ГИБДД устроит проверки на дорогах Челябинска
20.07.2023
Текслер: «Есть вопросы по ливневой канализации в Челябинске»
20.07.2023
В Чебаркуле наградили лучших работников «Уральской кузницы»
20.07.2023
Степной шмель залетел в горы Таганая
Глава Каслей оштрафована за заваленные мусором контейнерные площадки
18.07.2023
Команда прокуратуры Челябинской области стала победителем соревнований по гребле
05.07.2023
На курорте Кисегач эксплуатируют газовые котельные, не имея лицензии на эти работы
03.07.2023
Суд огласит приговор экс-замминистра экологии Челябинской области 10 июля
22.06.2023
В Челябинске у сотрудницы детсада обнаружили венерическое заболевание
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023
Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области
18.07.2023