Глава Каслей оштрафована за заваленные мусором контейнерные площадки

Глава Каслинского городского поселения (Челябинская область) оштрафована за переполненные и необустроенные мусорные площадки в населенном пункте, сообщает прокуратура региона.

В ходе проведенной Каслинской городской прокуратурой по обращениям граждан проверки было установлено, что городская администрация длительное время не осуществляла уборку отходов с территории поселения.

«Меры по понуждению к уборке лиц, ответственных за содержание соответствующих земельных участков, в рамках муниципального контроля также не принимались», – сообщили в надзорном ведомстве.

В частности, контейнерная площадка накопления отходов по ул. Свердлова, 81 на момент проверки не была огорожена, отсутствовало твердое покрытие с уклоном для отведения сточных вод и вокруг контейнера находилось значительное количество бытового мусора.

Аналогичные нарушения выявлены и на ряде других контейнерных площадках.

Кроме того, установлено, что в 2023 году не проводилась дезинсекция и дератизация контейнерных и специальных площадок.

В связи с выявленными нарушениями прокурором в отношении главы Каслей возбуждено дело об административном правонарушении (часть 2 статьи 6.35 КоАП РФ – «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»).

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора главе Каслей Екатерине Васениной назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что главу Каслинского городского поселения оштрафовали за игнорирование обращений граждан.