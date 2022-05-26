Главное управление лесами ищет деньги на рекультивацию каслинской свалки

Главное управление лесами Челябинской области подсчитывает, во сколько обойдётся ликвидация несанкционированной свалки в двух километрах от Каслей. Приступить к работе по очистке территории специалисты смогут не сразу: ведомству предстоит ещё найти источники финансирования. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в пресс-службе регионального Главного управления лесами. Решение проблемы пообещали не затягивать. Между тем «отхожая» дорога существует уже три года: кучи мусора на ней хорошо различимы со спутников, но местной администрации масштабы проблемы кажутся не столь критичными.

Горы из бытовых отходов и стройматериалов стали расти вдоль дороги, ведущей к закрытому каслинскому полигону, в 2019 году. Именно тогда легальную свалку закрыли в рамках мусорной реформы, а регоператора – ООО «Спецсервис» - обязали свозить мусор на Кыштымский полигон, где он запустил мусоросортировочную линию. Однако, как говорят в не поддающихся пониманию ситуациях, «что-то пошло не так». Народная тропа к каслинской свалке не заросла – люди продолжили свозить туда мусор. Некоторые не доезжали и выгружали отходы прямо на обочины и в лесополосе. Так образовалась многокилометровая «свалочная» трасса, которая периодически горит и продолжает расти.

Кто должен решить плохо пахнущий вопрос, определил Каслинский городской суд по иску прокуратуры, поданному ещё в 2020 году. Скорее всего, всё это время суд пытался установить, в чью зону ответственности входит «мусорная дорога». В итоге обязанность по уборке земель возложили на Главное управление лесами. При этом на территорию лесного фонда попал не весь замусоренный участок, а только его часть. На данное обстоятельство обратили внимание в управлении, отметив, что в настоящий момент идёт подготовительный этап работ – составляется смета.

«Сейчас делаем расчёты, сколько и чего потребуется для уборки данного участка. Как только определим объём финансирования, будем искать источники средств. Пока идёт эта работа, сотрудники Каслинского лесничества регулярно патрулируют территорию, чтобы предотвратить дальнейшее разрастание свалки. На данный момент нам не удалось выявить лиц, которые складируют отходы», - рассказали в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области.

Когда именно будут закончены расчёты, в ведомстве сказать не смогли, но подчеркнули, что затягивать с решением вопроса никто не собирается. «Это не в наших интересах», - отметила пресс-секретарь Ксения Барыкина.

Открытыми остаются многие вопросы. Например, в чью компетенцию входит уборка оставшегося участка, который не относится к лесному фонду. Налажен ли в регионе механизм борьбы с несанкционированными свалками, или здесь действует принцип «ответственного три года ищут»? Кто эти неуловимые «неизвестные», которые сознательно провоцируют экологическую катастрофу? Если это местные жители, то почему местная администрация не организовала для них площадки для сбора ТКО и строительного мусора? Почему, если запущен мусоросортировочный комплекс, не ведётся никакой работы по внедрению культуры раздельного сбора отходов? Когда будет рекультивирован закрытый полигон под Каслями? И наконец, почему мусорная реформа систематически даёт сбои?

Как сообщил заместитель главы Каслинского муниципального района Николай Никифоров, администрация района «в целях содействия администрации Каслинского городского поселения» направила заявку на включение свалки города Касли в перечень выявленных и оцененных объектов накопленного вреда окружающей среде для дальнейшего вхождения в региональный проект «Чистая страна». Кстати, здесь стоит сказать, что на муниципальные власти законом не возлагается обязанности бороться со стихийными свалками.

Согласно пункту 2 статьи 80.2 Федерального закона N 7-ФЗ организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде вправе осуществлять органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. Жаль, что своим правом они воспользовались только сейчас, а не в 2019 году, когда «дорога мусорных куч» только начинала появляться на горизонте.