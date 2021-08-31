31.08.2021
В Кыштыме проведут полную реновацию «Белого дома»
31.08.2021
В Челябинске фигуристы представят свои программы, подготовленные для Олимпийских игр
31.08.2021
В ЧОДКБ скончалась 1,5-летняя девочка, переболевшая ковидом
31.08.2021
Челиндбанк увеличивает объемы кредитования
31.08.2021
Замначальника летного училища Челябинска лишили прав
31.08.2021
Металлурги ЧЦЗ собрали в школу 108 первоклассников
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
26.08.2021
В Челябинске появление набережной у «Мегаполиса» повлияет на движение транспорта по улице Красной
16.08.2021
В Челябинске завершается строительство набережной за «Мегаполисом»
22.07.2021
Наталья Котова проконтролировала строительство набережной реки Миасс
19.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021