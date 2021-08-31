Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация

В Челябинске за мостом у ТК «Мегаполис» заканчивается цивилизация: складируются гниющие водоросли, а также строительный и бытовой мусор. Об этом в агентство «Урал-пресс-информ» написали негодующие читатели.

«За мостом у мегаполиса заканчивается цивилизация. Старое ограждение вывезли за мост и тупо кинули на берегах Миасса недалеко от "катамаранов Безрукова". Оно лежит там с начала работ», - рассказывают читатели.

Кроме того, и на берегу реки, судя по фотографиям, ужасный бардак: не вывозят водоросли, которые достали из Миасса, и бытовой мусор в мешках. Корреспондент «Урал-пресс-информ» попросил министерство экологии Челябинской области и администрацию Центрального района прояснить сложившуюся ситуацию.

Загаженный берег реки Миасс в центре города читатель «Урал-пресс-информ» Поделиться

Как рассказал замминистра экологии региона Виталий Безруков, подрядчик собирает мусор и водоросли с поверхности реки Миасс, затем просушивает на берегу и только потом вывозит. Но мусор в черных мешках, по словам чиновника, к подрядчику не имеет никакого отношения. «Он там, говорят, с весны, после субботников», – добавил замминистра.

В свою очередь глава Центрального района Виктор Ереклинцев резко опроверг это суждение.

«Мусор точно с весенних субботников не лежит, это видно по мешкам. Периодически в этом месте зачищаем (у нас там на лето «селятся» БОМжи), как минимум раз в две недели вывозим», – сообщил Виктор Ереклинцев.

А бетонные капельники, валяющиеся сейчас около дороги на пути к новой набережной, как рассказал глава района, вывезут позднее: «Решаем куда их вывезти, утилизировать на свалку довольно дорого».

Старые блоки свалили вдоль берега реки Миасс читатель «Урал-пресс-информ» Поделиться

Также Виктор Ереклинцев сообщил, что читатели могут заметить и бетонные блоки со стороны улицы Красной. Их там пока оставили для безопасности.

«Конечно, не эстетично, – отмечает чиновник, – но иначе не исключен риск, что велосипедисты и самокатчики по неосторожности могут «вылетать» на проезжую часть».

Вот так и получается: пока власти города создают ажиотаж на новой набережной реки Миасс, на других участках ее берега складируется мусор. А о сроках его утилизации не знают и сами чиновники.