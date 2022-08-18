Хабаровский «Утес» активно готовится к встрече челябинского Гектора

Реабилитационный центр диких животных «Утес» (Хабаровский край) активно готовится к встрече нового питомца из Челябинской области - трехлетнего амурского тигра Гектора, которого выходили в челябинском Фонде зоозащиты «Спаси меня» (Карен Даллакян).

«Гектор будет жить в настоящей тайге, ведь это его родное место! А тайга, как известно, лечит и наполняет долгой жизнью», - рассказали в центре.

На сегодня идет активная работа по строительству просторного вольера для тигра. Его площадь составит почти 600 квадратных метров.

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«На территории вольера много естественных препятствий - деревья, большие корни. И это тоже, можно сказать, часть реабилитации для Гектора. Будут постепенно улучшаться и восстанавливаться двигательные функции», - отметили в центре.

Специалисты отмечают, что их опыт работы по реабилитации диких животных позволяет предположить, что привыкание к новому месту займет не менее года.

Соседом у Гектора станет тигр Жорик. Он также был спасен челябинским ветеринаром Кареном Даллакяном. Они живет в «Утесе» уже 12 лет и прекрасно себя чувствует. Такое соседство будет только на пользу обоим животным, уверены в центре.

«Мы уже реабилитировали нескольких подопечных из Челябинска: 12 лет назад Карен (Даллакян – прим.) привёз тигра Жорика, под опеку его взяла Транснефть, - поделился руководитель «Утёса» Эдуард Круглов в группе центра ВКонтакте. - В прошлом году центр принял двух диких медвежат, которых удалось успешно реабилитировать и выпустить в дикую природу. Верим, что появление Гектора станет для нашего центра новым этапом в развитии». Строительство вольера и полное содержание тигра на себя взяла компания «Амур Минералс» (Хабаровск, входит в состав Группы «Русская медная компания», РМК).