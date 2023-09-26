Хвойный красавицы воздушной гавани Магнитки обрели новую жизнь с ММК

Ели, которым грозило уничтожение в связи с реконструкцией магнитогорского аэропорта, высажены на территории ПАО «ММК» (Челябинская область).

В этом году воздушная гавань города металлургов переживает масштабную реконструкцию, в ходе которой будет усилена взлетно-посадочная полоса (ее протяженность увеличится до 3250 метров), - аэропорт сможет принимать больше самолетов, в том числе воздушных судов повышенной вместимости.

Подземные работы охватили не только территорию аэродрома, но и окрестности здания магнитогорского аэропорта: там, где раньше был разбит газон с красивейшими многолетними елями, сегодня перекопана земля - здесь проложена траншея и один из «входов» в коммуникации коллектора, строительство которого также входит в работы по реконструкции. Аэропорт обзаведется полноценными очистными сооружениями: воды будут накапливаться в коллекторе и, очищенные до состояния питьевой воды, сбрасываться в реку Таштуй.

Однако, как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, при проектировании не учли судьбу красавиц-елей, выросших на территории аэропорта. Это 21 дерево, восемь из которых росли у центрального фасада, семь - за внутренней оградой и еще шесть - вблизи бизнес-зала. Все они мешали проведению реконструкционных работ, а значит теоретически должны были быть убраны. Но загубить ели рука не поднялась: руководство аэропорта обратилось к стратегическому партнеру предприятия - ПАО «ММК», который тут же решил пересадить деревья на территорию комбината.

«Две ели обыкновенных, или зеленых, 19 елей колючих, или, в простонародье, голубых - бросить таких красавиц мы не могли, ведь для комбината, заточенного на экологические программы, каждое зеленое насаждение на вес золота - имеет буквально стратегическое значение, - отметила ведущий инженер административного отдела ПАО «ММК» Ильвира Нагуманова. - Комбинат и подрядчик, с которым работаем не один год, взялись за дело. Сложность состояла в том, что посадочный материал - не саженец из питомника с подготовленной корневой системой. По самым скромным подсчетам, средний возраст аэропортовских елей - 15 и более лет. А это значит, корни разрослись далеко за периферию кроны. И очень трудно сформировать земляной ком таким образом, чтобы пересаженное растение в дальнейшем прижилось».

Поэтому все работы производили вручную: вокруг ели выкапывали траншею, аккуратно подрезая разросшиеся корни. Затем земляной ком вырезали, упаковывали в ткань, далее - в сетку-рабицу, погружали в специальную машину-длинномер, перевозили на территорию комбината и высаживали - на площадь у заводоуправления, возле ЛПЦ-4, на западной стороне стана «5000» и территории демонтированных старых мартеновских цехов. Для этого специально изучали чертежи площадок, подбирая места, свободные от подземных сетей. В подготовленные ямы завозили дополнительную глину и питательный материал.

Теперь старые-новые саженцы будут оснащены так называемыми «растяжками», поддерживающими растения от верхушек до земли, - они будут спасать деревья от падения при ветре, пока они не укрепятся на новом месте. Растяжки эти, вкупе с дополнительным поливом и подкормкой, будут сопровождать новые деревья еще несколько лет: главная задача - стопроцентная приживаемость елей на новом месте.