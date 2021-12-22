Из-за «снежного недобора» на Таганае могут проснуться и начать бродить медведи

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) наблюдается «снежный недобор»: к концу второй декады декабря осадков в национальном парке выпало всего 15 миллиметров при норме в 27.

Хотя зима началась в срок – десятого ноября, и сугробы росли тоже по графику, декабрьские оттепели уменьшили их высоту почти до критических значений.

«Такие условия (при средней температуре на шесть градусов выше нормы) вносят путаницу в жизненный цикл животных, - отметила главный специалист по экопросвещению Марина Середа. - Например, медведи, которым для сна нужны глубокий снег и морозы, могут вставать и бродить. Так же, как впадающая в спячку енотовидная собака. Между тем, основа ее рациона – лягушки и ящерицы, и конкуренцию за мышей этот вид может не выдержать».

По данным многолетних наблюдений, самыми щедрыми на осадки на Таганае являются февраль и март. В январе 2016-го был установлен «снежный рекорд» 21-го века: после двухдневного снегопада высота сугробов достигла одного метра.