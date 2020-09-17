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К ситуации с разработкой месторождения в Варненском районе подключился Росприроднадзор

Фото: 
АнтиСМОГ
Среда обитания
Сегодня, 10:11
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Жители Варненского района (Челябинская область), обеспокоенные ситуацией с разработкой месторождения в пяти километрах от села Кулевчи, обратились за помощью к экоактивистам из общественной организации «АнтиСМОГ», которые, в свою очередь, подключили к расследованию Росприроднадзор.

Люди были не уверены, что работы на данном участке – огороженном, доступ к которому закрыт, - ведутся законно. Своими сомнениями они поделились с экоактивистами, а те обратились с запросом по сложившейся ситуации в официальные инстанции, получив ответ, что компания ООО «Железные руды Урала» имеет оформленную лицензию на разработку месторождения вблизи села Кулевчи.

«При этом нам также стало известно, что проект освоения данного участка находится на стадии согласования и должен пройти обязательную экспертизу, которая на сегодняшний день отсутствует», - рассказали представители «АнтиСМОГа».

Чтобы прояснить ситуацию, общественники совместно с инспекторами Росприроднадзора выехали на место, зафиксировав, что здесь ведется масштабная разработка недр, работает спецтехника (экскаватор, бульдозеры и большегрузные грузовики для вывоза грунта), установлены вагончики для рабочих и выкопан уже достаточно глубокий карьер.

Из этого общественники сделали вывод о том, что работы производятся несмотря на отсутствие соответствующих разрешительных документов.

По словам руководителя «АнтиСМОГа» Михаила Махова, инспекторы Росприроднадзора составили все необходимые документы, включая акты обследования территории.

Лидер общественной организации выразил надежду, что расследование будет проведено в установленные сроки и надзорный орган сделает объективные выводы.

«В случае если наши доводы о незаконности этой деятельности подтвердятся, тогда разработка месторождения должна быть прекращена или, как минимум, приостановлена до оформления всех соответствующих документов. Если же нарушения окажутся масштабными, в этом случае лицензия у предприятия ООО «Железные руды Урала» должна быть отозвана, и все работы прекращены», - подчеркнул Михаил Махов.

 

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