Как «Кыштымский рабочий» стрижат спасал

В Кыштыме (Челябинская область) в конце мая произошла почти детективная история, участниками которой стали сотрудники городской газеты. Коллективу «Кыштымского рабочего» предстояло выяснить источник странных звуков, раздававшихся непонятно откуда.

Сначала газетчики думали, что скребется мышь. Все вокруг облазили, тщательно исследовали, но настоящую причину раздававшихся шорохов поняли не сразу.

Как истинные журналисты, сотрудники «Кыштымского рабочего» поисков не оставляли и до истины-таки докопались – с помощью спасателей, которые, не сумев добраться до источника звука, предложили разобрать внутреннюю отделку в кабинете главного редактора, что и было сделано.

Как оказалось, в беду попали двое стрижат – они провалились в оконный проем. Судя по всему, птенцы жили в гнезде, которое их родители-стрижи свили в щели над окном старого здания. Сотрудники «Кыштымского рабочего» предположили, что в бетонную ловушку малыши угодили, учась летать.

В заточении пернатые провели, предположительно, двое суток. Помощь подоспела вовремя – крылатые, к счастью, остались живы, но они были очень слабы. Вызволенных из «плена» стрижат, черных и очень симпатичных, сотрудники редакции первым делом напоили водой (из шприца).

Какое-то время пернатые погостили у спасителей. Когда стало точно понятно, что жизни и здоровью птах ничего не угрожает, сотрудник службы доставки «Кыштымского рабочего» по имени Дмитрий отвез молодых стрижей на территорию садов, где выпустил их «с руки». И стрижата взлетели – да еще как!