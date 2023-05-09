09.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на десятое мая (18+)
09.05.2023
В Челябинске состоялся концерт для ветеранов, участников СВО, военных и силовиков
09.05.2023
Пожар в нацпарке «Зигальга» локализован, осталось справиться с двумя очагами тления
09.05.2023
Мэрия сообщила об ограничении движения на проспекте Ленина с десятого мая
09.05.2023
Над Челябинской областью подняли Знамя Победы
09.05.2023
В Челябинске полным ходом идет ремонт трамвайных путей на Машиностроителей
Ко Дню Победы на Аркаиме расцвел миндаль
03.03.2023
Новый мультимедиа-гид для "Аркаима"
02.03.2023
Челябинцам раскроют тайны вулканов Аркаима
10.05.2022
На Аркаиме ко дню Победы расцвел миндаль
14.06.2021
Фестиваль «Пламя Аркаима» увидело более трех тысяч человек
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023