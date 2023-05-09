Ко Дню Победы на Аркаиме расцвел миндаль

К празднику Великой Победы на территории Челябинского государственного историко-археологического музея-заповедника «Аркаим» расцвел миндаль.

На территории заповедника массово распространен степной вид миндаля, который в простонародье называется бобовник. Это кустарник-медонос. Весной его украшают ярко-розовые цветки с характерным горьковатым ароматом.

Цветение продолжается недолго. Туристы, посетившие Аркаим, смогут полюбоваться прекрасным зрелищем лишь около 10 дней.

В Аркаимской Долине миндаль степной встречается, в основном, в балках и низинах, на привычных туристических тропах и экскурсионных маршрутах его почти нет.

В степи миндаль играет огромную роль - его раннее цветение даёт пчёлам ценный нектар, а плодами питаются многие животные и птицы.

Миндаль степной выращивают для украшения садов, а из его плодов-костянок изготавливают ароматное масло, применяемое в медицине и кулинарии.

Как сообщает пресс-служба заповедника, цветы миндаля имеют несколько символических значений. Одно из ранних значений – это тайна, сокрытие ценного знания в недоступной оболочке. В христианской традиции миндаль символизирует божественную благосклонность.

Вечером девятого мая в туристическом лагере пройдет минута молчания и будет запущен метроном в память погибших в Великой Отечественной войне.