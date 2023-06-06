06.06.2023
В Саду Победы мальчик сломал ногу на недостроенной горке – возбуждено уголовное дело
06.06.2023
Опера-гала концерт: челябинцы услышат «От Монтеверди до Щедрина»
06.06.2023
Около тридцати тысяч челябинских детей отдыхают в городских и загородных лагерях
06.06.2023
Самыми грамотными работниками по версии челябинцев стали юристы
06.06.2023
ММК отметил День эколога забегом активистов Союза молодых металлургов
06.06.2023
ММК представляет стали MAGSTRONG на выставках в Москве и Новокузнецке
Комфортная городская среда на объектах благоустройства Челябинска сформирована почти наполовину
17.03.2023
Жители Магнитогорска обсудили проекты благоустройства
02.12.2022
Пять малых городов Челябинской области претендуют на федеральное финансирование проектов благоустройства
19.08.2022
Карабаш победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
02.03.2022
Магнитогорцев приглашают высказаться за обновление скверов
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023