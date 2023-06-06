Комфортная городская среда на объектах благоустройства Челябинска сформирована почти наполовину

В Челябинске на сегодняшний день комфортная городская среда на объектах благоустройства текущего года сформирована почти на половину.

Готовность восьми общественных пространств, вошедших в федеральную программу, составляет 45 процентов, дворовых территорий – 48 процентов. Об этом на аппаратном совещании в мэрии во вторник, шестого июня, сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

По его словам, 15 дворов из числа благоустраиваемых в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» дворовых территорий готовы на сто процентов.

Также Александр Астахов напомнил, что 31 мая закончилось стартовавшее 15 апреля голосование по выбору объектов благоустройства 2024 года – свой выбор сделали более 172 тысяч челябинцев, что на 52 процента превышает показатели прошлого года.