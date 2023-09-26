26.09.2023
Мошенник выдавал себя за девушку и выманивал деньги
26.09.2023
Хвойные красавицы воздушной гавани Магнитки обрели новую жизнь с ММК
25.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 сентября (18+)
25.09.2023
Движение по улице Мира в Челябинске закрыли до середины октября
25.09.2023
В Челябинской области в зеркальную дату сентября поженились 277 пар
25.09.2023
В Челябинске закрытие движения по улице Северо-Крымской продлили до 16 октября
Лисы из Южно-Уральского заповедника встречают пассажиров поезда
ЮУЖД: Четверолапые сыты, двуногие счастливы
15.09.2023
Почти 90 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов зафиксировано на ЮУЖД с начала года
14.09.2023
«Поезд знаний» на станциях Усть-Катав и Кропачёво посетили более 300 школьников
08.09.2023
Волонтеры собрали 800 мешков мусора в ходе масштабной акции «Чистые берега» в Челябинске
04.09.2023
Из попавших под сокращение 1,8 тысячи южноуральцев могут фактически потерять работу 6,5%
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
25.09.2023
На «Уфалейском благовесте» гостей ожидало духовное пиршество
24.09.2023