Лисы из Южно-Уральского заповедника встречают пассажиров поезда

Приветливые и любопытные лисички из Южно-Уральского государственного природного заповедника теперь встречают пассажиров поезда Нижневартовск – Адлер на железнодорожной станции в Башкирии.

Как сообщили в Телеграм-канале ЮКЖД, лисы из заповедника регулярно приходят на станцию Инзер (Башкирия), чтобы встретить пассажиров именно этого состава.

«Звери не агрессивны, любопытны, в основном назойливо просят еду», - рассказали на ЮУЖД. Пассажиры, конечно же, знают, что диких обитателей заповедника запрещено кормить. Но некоторые не выдерживают и всё-таки угощают хищников.

«Пока никаких последствий у этого стихийного симбиоза не зафиксировано. Четверолапые сыты, двуногие счастливы», - констатировала сотрудники железной дороги.