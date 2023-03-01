Любимец Челябинска Малыш окончательно пробудился в первый день весны

Один из самых обаятельных и жизнерадостных обитателей Челябинского зоопарка – косолапый Малыш – в первый день весны окончательно пробудился от зимней спячки.

Как шутят в учреждении, «видимо», у медведя будильник был заведен ровно на первое марта.

«Стоило календарной весне вступить в свои права, как наш самый хозяйственный медведь выпрыгнул из берлоги и стал активно помогать в приближении тепла. Жадно ел снег, топтал сугробы и даже попытался достать свою любимую шину из-под снежных завалов. Однако силенок после спячки еще не хватает. Понял, что надо подкрепиться, обвел презрительным взглядом весь «обслуживающий персонал», ведь с сервировкой стола задержались, и начал добывать пищу самостоятельно, ища под снежным покрывалом какую-нибудь завалившуюся в уголок вкусность», - порадовал Челябинский зоопарк веселым рассказом (а еще – видео, на котором Малыш, по которому все знающие его южноуральцы успели очень соскучиться, предстал во всем своем великолепии).

Интересно, что буквально пару дней назад начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Челябинского зоопарка Елена Пшеницына рассказывала, что Малыш уже периодически выглядывает из берлоги, оглядывая окружающий мир сонным взглядом, но наружу не выходит. Когда наступило первое марта, мишка уже не мог противостоять зову пробуждающейся природы и пробудился сам.

Напомним, еще один замечательный обитатель Челябинского зоопарка, Харитон, уже несколько раз выходил – откушать снега и размять лапы. Бусинка же все еще спит без задних лап, предположительно, отсыпаясь за все многие годы зимнего бодрствования (впадать в спячку медведица начала лишь в возрасте 14-15 лет).

А вот самые юные косолапые зоопарка – сестры Забава и Шкода – спячку проигнорировали, что характерно для молодых медведиц в неволе. Косолапые красотки живут на полную катушку, не забывая вкусно покушать. Теперь не спит и Малыш. Будем с нетерпением ждать его купаний в бассейне и танцев с бревном, забыть которые просто невозможно. Пока мечтать о созерцании пляшущего и наслаждающегося водными процедурами Малыша еще рано, а вот поприветствовать пробудившегося мишку – самое время, что друзья Челябинского зоопарка и делают очень охотно в группах учреждения в соцсетях. Малыша любят многие - за его невероятное обаяние и жизнелюбие - и не скупятся на добрые слова:

«Проснулся, и сразу на зарядку. Вот это страсть к здоровому образу жизни»;

«Весна пришла - Малыш проснулся!»;

«Красавец какой! Шубка блестит!»;

«Ура!»;

«Малыш и не малыш вовсе, а богатырь!» - и это только некоторые из восторженных комментариев.

Звезда, а не медведь: не успел проснуться, а уже наделал шума.