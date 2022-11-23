Магнитогорск вслед за Челябинском обретет «зеленый пояс», но пока он не будет непрерывным

Проект создания лесопаркового «зеленого пояса» вокруг Магнитогорского городского округа (Челябинская область) получил одобрение на общественных слушаниях. Пока «зелёный щит» не получится сделать непрерывным, но в дальнейшем к нему будут добавлять новые участки.

Как сообщили в городской администрации, слушания проведены по инициативе Главного управления лесами области, а организатором выступила Общественная палата региона.

В «зеленый щит» вокруг Магнитогорска включены территории, на которых расположены примыкающие к границе города леса. Его площадь составит порядка одной тысячи гектар.

«Магнитогорск расположен в степной зоне, именно поэтому мы предложили создать «зеленый щит» на базе имеющегося лесного фонда, - пояснила заместитель начальника отдела ГУ лесами Челябинской области Вера Безбородова. - В схему включены территории, которые примыкают к городу и расположены в пойме реки Малый Кизил». По ее словам, территория состоит из двух участков с кадастровыми номерами. Они на данный момент они не сильно закрыты законодательством в части запретов, поэтому было предложено создать здесь «зеленый щит». На территории «зеленого пояса» нельзя будет вырубать деревья, размещать предприятия и строить капитальные объекты.

Вера Безбородова с сожалением констатировала, что в настоящий момент не представляется возможным сделать непрерывный «зеленый пояс» вокруг Магнитогорска. Но в дальнейшем его планируется расширять, добавляя новые участки. «Законом такая возможность предусмотрена», – пояснила Безбородова.

По результатам общественных слушаний будет составлен протокол, в который войдет обобщенная информация о ходе слушаний, в том числе о мнениях их участников, поступивших предложениях и заявлениях, об одобренных большинством участников слушаний рекомендациях. Далее ходатайство и итоговый документ будут направлены в Законодательное Собрание Челябинской области для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, Челябинск первым на Южном Урале получил лесопарковый «зеленый пояс». Его создание было одобрено региональным парламентом в августе 2022 года (а общественные слушания прошли в июле). Площадь челябинского «зеленого щита» - 31,75 тысячи гектаров.

Планируют создавать «зеленые пояса» и вокруг других городов Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о «зеленом щите», разработанный экспертами Народного фронта.

Лесопарковый «зеленый пояс» – зона с ограниченным режимом природопользования, включающая территории, на которых расположены леса, водные объекты, природные ландшафты, территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, выполняющие природоохранные, экологические и рекреационные функции.

В границах лесопарковых зеленых поясов запрещаются: сплошные рубки лесных и иных насаждений; размещение отходов; разработка полезных ископаемых; создание объектов, не связанных с созданием объектов лесной инфраструктуры, для переработки древесины; создание объектов капитального строительства.

При этом для развития в исключительном порядке будут разрешать на этих территориях создание линейных объектов, объектов здравоохранения, образования, объектов для осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

При включении в лесопарковый зеленый пояс территории с более строгим режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности ее правовой режим сохраняется.