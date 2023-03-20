Установлены границы зеленого пояса вокруг Челябинска

Установлены границы лесопаркового зеленого пояса вокруг Челябинска. Соответствующий приказ главного управления лесами Челябинской области, подписанный исполняющим обязанности руководителя, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить границы лесопаркового зеленого пояса вокруг города Челябинска территории общей площадью 31,7496 тысячи гектаров», - говорится в документе.

Сведения будут внесены в государственный лесной реестр.

Напомним, на установление границ зеленого пояса в бюджете региона было предусмотрено 9,5 миллиона рублей. Был проведен аукцион, подано семь заявок. Победителем признано ООО Землеустроительная компания «Терра», которая выполнила работы за один миллион 92 тысячи 666,66 рубля (наименьшая из предложенных цен).

Напомним, в августе 2022 года депутаты Законодательного собрания области приняли законопроект о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Челябинска (в июле прошли общественные слушания).

В его состав вошли лесные участки городов Челябинска, Копейска, Красноармейского и Сосновского муниципальных районов, земли лесного фонда Красноармейского и Шершневского лесничеств, а также земли особо охраняемых природных территорий Челябинской области памятников природы - Челябинский, Каштакский и Ужовский боры.

В границах лесопарковых зеленых поясов запрещаются: сплошные рубки лесных и иных насаждений; размещение отходов; разработка полезных ископаемых; создание объектов, не связанных с созданием объектов лесной инфраструктуры, для переработки древесины; создание объектов капитального строительства.

При этом для развития в исключительном порядке будут разрешать на этих территориях создание линейных объектов, объектов здравоохранения, образования, объектов для осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

В декабре 2022 года региональный парламент утвердил создание лесопаркового «зеленого пояса» площадью 964,7 гектара вокруг Магнитогорского городского округа.

В феврале на публичных слушаниях одобрили создание лесопаркового «зеленого пояса» вокруг Верхнеуральского городского поселения.