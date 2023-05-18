Май для Челябинского зоопарка оказался богат на северных оленят

В Челябинском зоопарке на свет появилась красавица Вьюга – так назвали рожденного 16 мая северного олененка, прекрасную дочь Маргаритки и Байкита.

Трогательное видео, на котором новорожденная малышка делает первые неловкие попытки подняться на ножки, умиляет всех уже увидевших его подписчиков учреждения без исключения.

ВИДЕО: Челябинский зоопарк

«Малюсечка! Такая трогательная! Ножки слабенькие ещё. Как же дивно Господь создал все живое!»; «Да ты ж моя хорошая! Здоровья и малышке, и маме!»; «Кроха такая классная»; «Какая маленькая, неуклюжая прелесть!»; «Она прелестна»; «Новая жизнь»; «Котёночек такой!»; «Поздравляем маму с очередным пополнением. Такой очаровательный»; «Такое трогательное видео! От него исходят доброта и радость»; «Здоровья маме и малышу! А нам больше видео»; «Какая весна у нас прибыльная»; «Лапушка» - горожане от всей души радуются рождению прелестного олененка.

За короткое время (пост появился в группах Челябинского зоопарка сегодня днем, 18 мая) видео набрало уже несколько тысяч просмотров, несколько сотен лайков. Быстро растет число комментариев и репостов.

Как рассказали в Челябинском зоопарке, Вьюга стала пятым ребенком для Маргаритки, которая являются очень заботливой мамой и всячески оберегает дочку, даже от папы Байкита, который в последнем месяце весны 2023 года – уже дважды отец.

Напомним, за десять дней до рождения Вьюги, шестого мая, на свет в стенах Челябинского зоопарка родился ее сводный братик Буран – первенец самца Байкита и четвертый ребенок второй жены любвеобильного северного оленя – самки Маковки. Крошка Буран, появлению которого на свет подписчики муниципального учреждения тоже очень радовались, очень активный и при этом послушный малыш.