Михаил Махов: Вода в озере Горьком - грязная, Кисегач катастрофически мелеет и цветет

Большинство озер Челябинской области чистые или умеренно загрязненные. Об этом сообщил на своей странице в ВКонтакте председатель комитета Законодательного Собрания региона по экологии и природопользованию Михаил Махов.

Делясь с южноуральцами темами, которые обсуждались на заседании комитета, он остановился на одном из самых важных вопросов - результатах проведенного в прошлом году наблюдения за состоянием озер Тургояк, Аракуль, Большой Кисегач, Горькое и Светленькое.

«По результатам исследований водные объекты почти все пригодны как для рыбохозяйственной, так и рекреационной деятельности и относятся ко второму (чистая вода) и третьему (умеренно загрязнённая) классу качества воды. В озере Горькое установлен пятый класс (грязная) – возможно, это говорит о большой антропогенной нагрузке. Озеро считается лечебным и излюбленным местом отдыха: вероятно, это и привело к ухудшению состояния памятника природы», - отметил Михаил Махов.

На озере Светленькое, по его словам, санаторий «Сунгуль» ведет добычу сапропеля, которая привела к увеличению цветности и снижению прозрачности воды, поэтому добычу рекомендовано прекратить или, как минимум, значительно снизить ее объемы.

«На озере Большой Кисегач зафиксированы значительное снижение уровня воды (более чем на два метра), и бурный рост сине-зеленых водорослей, что является крайне негативным фактором влияния. Озеро находится на грани и мелеет, благодаря значительному - около двух с половиной миллионов кубометров в год - безвозвратному потреблению воды из Кисегача военной частью», - заявил Михаил Махов.

Аналогичная ситуация - и с озером Аракуль. Вишневогорск потребляет полтора миллиона кубометров воды в год, при том, что Аракуль гораздо меньше Кисегача.

«Урез воды ушёл на 50 метров», - рассказал Михаил Махов.

По его мнению, необходимо, чтобы водозабор производился с обязательным возвратом воды и был оформлен в соответствии с законом. Иначе в течение ближайших нескольких лет могут начаться необратимые процессы.

Также Михаил Махов отметил, что по «главной водной жемчужине Южного Урала - озеру Тургояк - меньше всего нареканий».

«Мониторинг состояния и режима эксплуатации озер и прилегающих территорий остается в компетенции министерства экологии, так как эти водные объекты являются памятниками природы. Стоит отметить, что есть федеральная программа по восстановлению уникальных водных объектов. В программу Челябинской области входят только пруд на реке Ай в Златоусте и река Миасс на территории Челябинска. Думаю, у нас есть, не менее достойные сохранения по своей уникальности, – например, Большой Кисегач», - подчеркнул Михаил Махов.

Фото со страницы Михаила Махова в ВКонтакте