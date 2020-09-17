Минэкологии намерено обжаловать решение апелляционного суда по Челябинскому бору

Министерство экологии Челябинской области намерено обжаловать решение Второго апелляционного суда, отменившего решение Законодательного собрания региона о корректировке границ городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы.

Напомним, 16 сентября Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) отменил решение Челябинского областного суда и Заксобрания региона по границам городского бора. «Решение (основное требование) отменено в части с вынесением нового решения», - сообщается на сайте суда.

Как сообщил замминистра экологии Виталий Безруков, министерство будет настаивать на обжаловании решения суда по отмене расширения границ Челябинского городского бора. «После детального знакомства с мотивировочной частью решения суда министерство начнёт готовить соответствующие документы», - добавил Безруков.

Напомним, депутаты одобрили исключение из состава памятника природы «Челябинский городской бор» участка площадью более пяти гектар для строительства нового хирургического корпуса детской областной клинической больницы и включение в его состав поймы реки Миасс и урочища «Монахи». В результате площадь бора увеличивалась на 54,13 гектара.

Сегодня апелляционный суд отменил полностью решение ЗСО, а, значит, это касается и включения новых участков в состав ООПТ Челябинский городской бор. «Позиция нашего ведомства - особо охраняемая природная зона бора должна расширяться», - подчеркивает Безруков.