29.09.2023
Движение по улице Российской в Челябинске закроют до весны 2024 года
29.09.2023
В Верхнеуральском районе погиб водитель «Нивы», пассажир в больнице
29.09.2023
В Челябинске состоялся круглый стол по вопросам ресоциализации и адаптации осужденных
29.09.2023
Пенсионеров Челябинска бесплатно обучат цифровой грамотности
29.09.2023
Челябинские газовики готовы к зиме
29.09.2023
Хореографическую притчу «Аркаим. Возвращение легенды» покажут челябинцам
ММК стал лауреатом всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»
26.09.2023
Хвойные красавицы воздушной гавани Магнитки обрели новую жизнь с ММК
25.09.2023
ММК-МЕТИЗ развивает клиентоориентированность
22.09.2023
Виктор Рашников вновь избран президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области
19.09.2023
В Магнитогорске обрели имена улицы индустриального парка ММК
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023
В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции
28.09.2023
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023