ММК стал лауреатом всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) вошел в число победителей II всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», организованной при поддержке минприроды и направленной на вовлечение бизнеса и общества в реализацию федерального проекта «Чистый воздух».

Награждение лауреатов состоялось в Москве накануне, 28 сентября. ПАО «ММК» отмечено сразу в нескольких номинациях, в том числе как «Самое активное предприятие» и «За лучшую коммуникационную поддержку акции». Жюри высоко оценило проделанную компанией работу по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, а также по популяризации здорового образа жизни среди сотрудников предприятия.

«Улучшение экологической ситуации в регионе присутствия – безусловный приоритет Магнитогорского металлургического комбината. Мы активно участвуем в реализации федерального проекта «Чистый воздух» с момента его запуска в 2018 году. С тех пор нам удалось сократить ежегодные выбросы в атмосферу более чем на 42 тысячи тонн. Концентрация бензапирена за указанный период снизилась в 2,8 раза, пыли - в 1,6 раза. Общие вложения комбината в природоохранную деятельность с 2017 по 2022 год превысили 72 миллиарда рублей», – отмечает директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Олег Парфилов.

Предприятие реализует масштабную программу модернизации первого передела с запуском современных природоохранных установок. Так, в прошлом году в кислородно-конвертерном цехе ПАО «ММК» вошел в строй комплекс газоочистных установок, позволивший не только повысить эффективность очистки пыли и газов, но и полностью исключить неорганизованные выбросы от конвертеров при всех режимах работы.

Кроме того, в 2022 году запущена система пылеподавления в доменном цехе и цехе подготовки аглошихты, построена система аспирации подбункерных помещений доменной печи №9, напоминают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».