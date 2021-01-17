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Мороз с порывистым ветром возвращаются на Южный Урал

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий – резкое понижение температуры воздуха, усиление ветра и повышение атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на 18 января на Южном Урале подморозит до минус 22-27 градусов, в горных районах и пониженных частях рельефа – до минус 32 градусов (минувшей ночью было минус 9-18 градусов). Днем в понедельник – минус 14-19 градусов (днем в воскресенье – минус 6-8 градусов).

Ветер усилится, ночью его порывы будут достигать 15 метров в секунду, днем – 12 метров в секунду. Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 742 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Высокий фон атмосферного давления и крепкие морозы формируют погоду спастического типа. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипертонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией, не исключены спастические реакции: головные боли, боли в области сердца, скачки артериального давления. При перепадах температуры (особенно при выходе из теплого помещения на мороз) возможны резкие спазмы сосудов, нарушение сердечного ритма, бронхоспазмы.